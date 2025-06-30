Эмоции под контролем: какое наказание ждет за неприличный жест на дороге?

Даже неуважение к камере могут расценить как нарушение.

Часто водители на дорогах не сдерживают свои эмоции и даже срываются на дорожные камеры, показывая неприличные жесты. Однако теперь и за это можно схлопотать штраф.

На первый взгляд кажется, что это просто способ выразить раздражение и ничего страшного в этом нет. Но теперь в России за такой жест могут наказать — и штрафом, и даже арестом.

Что грозит за показ среднего пальца в камеру или сотруднику ГИБДД?

По закону это считается мелким хулиганством. Если водитель специально хотел оскорбить представителя власти, то наказание может быть строже.

В таком случае штраф может достигать 1000 рублей, а в некоторых случаях — административный арест до 15 суток, передает Газета.ру.

Почему так строго?

Демонстрация неприличного жеста в адрес камеры или сотрудника полиции расценивается не просто как грубость, а как нарушение общественного порядка и неуважение к власти.

Суд может рассматривать это как оскорбление представителя власти, что тоже подпадает под административное наказание.

Что если показать средний палец прямо сотруднику полиции?

Тут ситуация аналогична — это явное неуважение к обществу и власти, и наказание такое же — штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток.

Если при этом водитель отказывается выполнять законные требования сотрудника ДПС (например, не останавливается по требованию), штраф может быть выше — до 2500 рублей, а арест так же — до 15 суток.

Есть ли нюансы?

Да, эксперты отмечают, что на практике такие случаи встречаются нечасто, и технически сложно всегда точно определить, кто именно и какой жест показал — водитель или пассажир, а также какой именно палец.

Иногда качество видео не позволяет однозначно трактовать ситуацию. Поэтому наказания применяют аккуратно, учитывая все обстоятельства.

Что советуют юристы и эксперты?

Лучше не рисковать и не выражать раздражение таким образом. Если есть претензии к работе дорожных камер или действиям сотрудников ГИБДД, правильнее подавать официальные жалобы.

Дополнительные меры в Госдуме

Кроме борьбы с неприличными жестами, в Госдуме обсуждают запрет на использование рамок с нецензурной бранью на автомобильных номерах. Это тоже считается нарушением общественного порядка.