Эмоции под контролем: какое наказание ждет за неприличный жест на дороге?

Часто водители на дорогах не сдерживают свои эмоции и даже срываются на дорожные камеры, показывая неприличные жесты. Однако теперь и за это можно схлопотать штраф.
На первый взгляд кажется, что это просто способ выразить раздражение и ничего страшного в этом нет. Но теперь в России за такой жест могут наказать — и штрафом, и даже арестом.
Что грозит за показ среднего пальца в камеру или сотруднику ГИБДД?
По закону это считается мелким хулиганством. Если водитель специально хотел оскорбить представителя власти, то наказание может быть строже.
В таком случае штраф может достигать 1000 рублей, а в некоторых случаях — административный арест до 15 суток, передает Газета.ру.
Почему так строго?
Демонстрация неприличного жеста в адрес камеры или сотрудника полиции расценивается не просто как грубость, а как нарушение общественного порядка и неуважение к власти.
Суд может рассматривать это как оскорбление представителя власти, что тоже подпадает под административное наказание.
Что если показать средний палец прямо сотруднику полиции?
Тут ситуация аналогична — это явное неуважение к обществу и власти, и наказание такое же — штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток.
Если при этом водитель отказывается выполнять законные требования сотрудника ДПС (например, не останавливается по требованию), штраф может быть выше — до 2500 рублей, а арест так же — до 15 суток.
Есть ли нюансы?
Да, эксперты отмечают, что на практике такие случаи встречаются нечасто, и технически сложно всегда точно определить, кто именно и какой жест показал — водитель или пассажир, а также какой именно палец.
Иногда качество видео не позволяет однозначно трактовать ситуацию. Поэтому наказания применяют аккуратно, учитывая все обстоятельства.
Что советуют юристы и эксперты?
Лучше не рисковать и не выражать раздражение таким образом. Если есть претензии к работе дорожных камер или действиям сотрудников ГИБДД, правильнее подавать официальные жалобы.
Дополнительные меры в Госдуме
Кроме борьбы с неприличными жестами, в Госдуме обсуждают запрет на использование рамок с нецензурной бранью на автомобильных номерах. Это тоже считается нарушением общественного порядка.