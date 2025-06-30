«Питер — это навсегда»: 5 откровений тех, кто пожалел о переезде в город на Неве

У Северной столицы есть свои темные стороны.

Северную столицу можно без преувеличения назвать городом мечты — по данным ВЦИОМ, большинство россиян, планирующих сменить место жительства, хотели бы перебраться именно в Санкт-Петербург.

Однако, те, кто уже осуществил заветное желание, нередко жалеют о переезде и даже возвращаются обратно. Южанам не хватает зелени и фруктов, сибирякам — снега, москвичам — высоких зарплат. На что еще жалуются новоиспеченные петербуржцы?

Полгода плохая погода — когда солнце становится роскошью

Местный климат не ругает только ленивый: холодное лето, сырая осень, затяжная зима, серое небо и пронизывающий ветер — в городе на Неве многие чувствуют себя неуютно.

Больше всего приезжие страдают от дефицита тепла и света: в Петербурге всего 62 солнечных дня в году, а из-за высокой влажности (около 80 %) даже не очень низкие температуры переносятся тяжелее.

Ну а резкие перемены погоды в течение дня просто раздражают, по крайней мере, с непривычки. Как метко подмечают сами петербуржцы:

«У нас не бывает плохой погоды, у нас бывает плохая одежда».

Действительно, 180 дней в году здесь идет дождь, но это не рекорд — даже в Нижнем Новгороде осадки выпадают чаще, а по их годовому количеству Питер опережают Северо-Курильск, Петропавловск-Камчатский, Сочи и Москва.

Но, как говорится, дело не в количестве, а в ощущении. Бесконечная серость и влажность угнетают даже самых стойких.

Экология — цена жизни в мегаполисе

Многомиллионный мегаполис — при любом раскладе не самое благополучное место с точки зрения экологии.

Мусорные полигоны не справляются с растущим количеством отходов, в Неву и Финский залив сбрасывают стоки промышленных предприятий, табачные фабрики, заводы и автотранспорт загрязняют воздух.

Как пишет «Тонкости туризма», в сочетании с влажным климатом это не лучшим образом отражается на здоровье, особенно на состоянии органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и иммунитета.

«Я переехала в Петербург из небольшого города, где воздух чистый и свежий. Здесь же постоянный смог, особенно в центре. Дышать тяжело, голова болит», — рассказывает Анна, бывшая жительница Красноярска.

Квартирный вопрос — в поисках доступного рая

Найти в Петербурге доступное и качественное жилье — задача не из легких: комфортабельные и недорогие варианты расположены в получасе езды от конечной станции подземки или в пригороде, куда придется ездить на электричке.

За 20–25 тысяч рублей в месяц (это примерно половина средней зарплаты) можно снять либо квартиру в каменных джунглях новостроек, либо комнату в коммуналке — в центре, но без ремонта, и, конечно, с соседями.

Приличное жилье в центральных районах обойдется вдвое дороже. Однокомнатные квартиры не слишком далеко от метро продают за 4,5 млн рублей, стоимость двухкомнатной начинается от 6 млн. Как говорят риэлторы:

«В Петербурге можно найти жилье на любой вкус и кошелек, но найти то, что идеально сочетает в себе цену, качество и местоположение — задача для профессионала».

Транспортная доступность — часы в дороге

Петербургский общественный транспорт развивается медленнее, чем растет его население, поэтому добираться на работу и обратно многим приходится в переполненных вагонах метро или автобусах.

Дорога с пересадками занимает больше двух часов в день, транспорт нередко стоит в пробках.

Состояние автобусов и маршруток оставляет желать лучшего, сеть метрополитена охватывает лишь часть города, а новые станции строятся очень неспешными темпами — меньше одной в год.

У автовладельцев своя головная боль: припарковаться в центре города практически невозможно.

«Я трачу на дорогу до работы и обратно около трех часов в день. Это просто ужас! Времени на что-то другое совсем не остается», — жалуется Михаил, переехавший из Самары.

Культурная программа — утонуть в бытовых проблемах

Дворцы и парки, музеи и театры, выставки и концерты — насыщенная культурная жизнь, ради которой многие переезжают в Петербург, зачастую так и остается мечтой.

Чтобы оплачивать жилье и рассчитываться по кредитам, приходится много трудиться, ежедневные поездки на работу и домой тоже отнимают немало времени и сил, так что на культпоходы и развлечения не остается ни того, ни другого.

Порой переселенцы настолько погружаются в бытовые проблемы, что единственным пунктом культурной программы становятся нечастые встречи с друзьями или коллегами в ближайшем баре.

Многие жалуются, что со временем перестают замечать даже архитектурные красоты культурной столицы, разведенные мосты воспринимают как досадную помеху, а белые ночи — как каприз северной природы, мешающий высыпаться.

В заключение стоит отметить, что переезд в Санкт-Петербург — это серьезный шаг, требующий тщательного обдумывания.

Не стоит поддаваться иллюзиям и романтическим представлениям о жизни в Северной столице. Важно реально оценить свои возможности и быть готовым к трудностям, с которыми неизбежно сталкиваются новоиспеченные петербуржцы.