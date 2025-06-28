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«Бороться с ней трудно»: поможет ли агератум спасти растения от белокрылки

Опубликовано: 28 июня 2025 20:31
Белокрылка, теплица
«Бороться с ней трудно»: поможет ли агератум спасти растения от белокрылки
Городовой ру

Чтобы бороться с бабочкой, которая уничтожает растения, многие используют цветок.

Белокрылка — это мелкое белое насекомое, похожее на крошечную бабочку. Этот вредитель высасывает сок из растений, ослабляя их, желтеют листья, деформируются побеги, а урожай падает.

К тому же белокрылка переносит вирусы, которые еще больше вредят саду и огороду. Чтобы бороться с насекомым придумано множество способов и один из них — это посадка «вечноживущего» цветка, который называется агератум.

Как помогает цветок

Дело в том, что считается, что белокрылка просто обожает агератум. Она прилетает именно к нему, чтобы пить сок и откладывать яйца.

Считается, что сок агератума содержит особые вещества, которые не убивают взрослых белокрылок, но делают самок бесплодными.

Садоводы рекомендуют высаживать примерно одно растение на каждые 3 квадратных метра участка.

В теплицах это особенно важно: там белокрылка чувствует себя как дома и размножается быстрее всего.

Действительно ли помогает

Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому», действительно ли агератум помогает в борьбе с белокрылкой.

Елизавета Тихонова
Елизавета Тихонова Агроном

«В открытом грунте белокрылка навряд ли в принципе будет жить, особенно в Москве и Петербурге. Она преимущественно встречается в теплицах.

Бороться с ней в теплицах очень трудно. Помогают только системные препараты и агротехника. Также можно разместить по теплице приманки с отравой, которая просто сократит ее количество.

Чтобы избавиться от нее навсегда лучше использовать специальные препараты, которые входят в фотосинтез с растением и делают его на некоторое время горьким», — говорит эксперт.

Прямых научных исследований, подтверждающих стерилизацию белокрылки с помощью агератума, нет. Это скорее народное или практическое наблюдение.

Поэтому лучше бороться с вредителем растений проверенными способами.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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