Современные герои Петербурга: угадай знаменитость по поступку

Современный Петербург — это не только исторические памятники и культурные традиции, но и живые легенды, которые создают облик города сегодня. Музыканты, актеры, художники, предприниматели и общественные деятели — все они оставляют свой след в жизни Северной столицы своими поступками и инициативами.

Наш тест поможет вам проверить, насколько хорошо вы знаете современных петербургских звезд по их знаковым делам. Перед вами шесть описаний поступков, а ваша задача — выбрать, кто из известных личностей именно так поступил. Погрузитесь в атмосферу современного Петербурга и проверьте свои знания!