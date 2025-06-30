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Современные герои Петербурга: угадай знаменитость по поступку

Опубликовано: 30 июня 2025 21:32
Константин Хабенский, Карина Разумовская, Алексей Куделин (Вася Ложкин)
Современные герои Петербурга: угадай знаменитость по поступку
Городовой ру/ globallookpress/ Pavel Kashaev; Andrey Titov; Shatokhina Natalia/ NEWS.ru; Bulkin Sergey/ NEWS.ru

Петербург сегодня: проверь, насколько ты знаешь звезд города.

Современный Петербург — это не только исторические памятники и культурные традиции, но и живые легенды, которые создают облик города сегодня. Музыканты, актеры, художники, предприниматели и общественные деятели — все они оставляют свой след в жизни Северной столицы своими поступками и инициативами.

Наш тест поможет вам проверить, насколько хорошо вы знаете современных петербургских звезд по их знаковым делам. Перед вами шесть описаний поступков, а ваша задача — выбрать, кто из известных личностей именно так поступил. Погрузитесь в атмосферу современного Петербурга и проверьте свои знания!

Автор:
Ксения Пронина
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