Сито покупать не придется: с этим ловким трюком муку просеете за минуту

Для приготовления воздушной выпечки всегда рекомендуется сначала хорошенько просеять муку. Правда, еще не все хозяйки успели обзавестись специальным ситом. Не отказывайтесь от рецептов из-за такого недоразумения, так как вопрос решается на раз-два.

Справиться с задачей можно при помощи ловкости рук. Чтобы насытить муку кислородом, достаточно ее взбить. Возьмите вилку или венчик, начните быстрыми круговыми движениями размешивать продукт. Он быстро станет рассыпчатым.

Еще есть вариант соорудить сито из дуршлага, застеленного марлей. Процесс займет больше времени, зато результат нисколько не разочарует, передает портал «Белновости».

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