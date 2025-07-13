Стереотипы о петербуржцах: местный развенчал мифы и подтвердил неочевидные вещи

Туристы, приезжающие в Петербург, редко ограничиваются только Эрмитажем или видом на Неву. Их неизменно тянет разглядеть самих петербуржцев — тех, о ком давно ходят слухи.

Мол, это особый тип: интеллигентный, меланхоличный, с шапкой в дождь и «парадной» вместо подъезда. Так ли это? В Сети задали несколько вопросов Славе Зиновьеву — петербуржцу и автору канала на Дзене.

О названии «Питер»

Первый вопрос — болезненный, как кажется со стороны. Правда ли, что петербуржцы не любят, когда город называют Питером? Ответ Славы:

«Если честно, первый раз слышу про то, что название “Питер” кого-то обижает и затрагивает чьи-то чувства. Возможно, это следование каким-то тенденциям. По личным ощущениям сейчас все стали ранимые и обижаются на что угодно».

«У настоящего петербуржца, конечно, тонкая душевная натура, но я не думаю, что такое название города сможет выбить местного жителя из колеи».

О привычке никуда не торопиться

Второй миф касается медлительности. Петербуржцы и правда вечно опаздывают?

«Ооо… этот миф прям в точку. Расскажу историю. Однажды я приехал в Москву в командировку, и для того, чтобы добраться до нужной точки, мне пришлось воспользоваться метрополитеном.

Да и вообще — вы видели их цены на такси? Ну так вот, спускаюсь я в метрополитен. Стою, разглядываю карту, никого не трогаю... Как вдруг в меня врезается бабушка со словами: “Че стоишь на проходе, быстрее давай!!!”. А встал я буквально секунд на 15, не больше».

«Если вы думаете, что на этом история закончена, то нет, она продолжается... Я добрался до нужной станции метро. На эскалаторе я встал слева и в тот момент узнал, что люди в этом городе не только едут по эскалатору, чтобы сэкономить время, но еще и бегом поднимаются. А заодно узнал, что они думают о тех, кто никуда не бежит. В тот момент я почувствовал свою питерскую медлительность и то, что я не особо люблю куда-то спешить. Пользуясь случаем, хочу извиниться перед всеми, кто когда-либо меня ждал. Простите меня, пожалуйста, но вряд ли я перестану так делать. Это все город виноват!»

О «парадных»

Третье: правда ли, что даже облезлый подъезд — всё равно парадная?

«На счет любого подъезда я не уверен, но когда ты сказала “подъезд” — мне немного зарезало слух. Не то, что бы у меня есть какая-то необходимость называть подъезд парадной. Просто я уже так привык. Наверное, я смог бы и отвыкнуть, но проверять мы это, конечно же, не будем!»

О любви к городу

Самый устойчивый стереотип: что петербуржцы считают свой город лучшим на свете. Слава отвечает кратко — и в точку:

«Хочется ответить коротко — да! А если отвечать чуть более развернуто — ДА!!! Я люблю свой город с его дождями и серостью. Я даже придумал сравнение для себя. Питер — он как абьюзивные отношения.