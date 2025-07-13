Стереотипы о петербуржцах: местный развенчал мифы и подтвердил неочевидные вещи

Туристы, приезжающие в Петербург, редко ограничиваются только Эрмитажем или видом на Неву. Их неизменно тянет разглядеть самих петербуржцев — тех, о ком давно ходят слухи.
Мол, это особый тип: интеллигентный, меланхоличный, с шапкой в дождь и «парадной» вместо подъезда. Так ли это? В Сети задали несколько вопросов Славе Зиновьеву — петербуржцу и автору канала на Дзене.
О названии «Питер»
Первый вопрос — болезненный, как кажется со стороны. Правда ли, что петербуржцы не любят, когда город называют Питером? Ответ Славы:
«Если честно, первый раз слышу про то, что название “Питер” кого-то обижает и затрагивает чьи-то чувства. Возможно, это следование каким-то тенденциям. По личным ощущениям сейчас все стали ранимые и обижаются на что угодно».
«У настоящего петербуржца, конечно, тонкая душевная натура, но я не думаю, что такое название города сможет выбить местного жителя из колеи».
О привычке никуда не торопиться
Второй миф касается медлительности. Петербуржцы и правда вечно опаздывают?
«Ооо… этот миф прям в точку. Расскажу историю. Однажды я приехал в Москву в командировку, и для того, чтобы добраться до нужной точки, мне пришлось воспользоваться метрополитеном.
Да и вообще — вы видели их цены на такси? Ну так вот, спускаюсь я в метрополитен. Стою, разглядываю карту, никого не трогаю... Как вдруг в меня врезается бабушка со словами: “Че стоишь на проходе, быстрее давай!!!”. А встал я буквально секунд на 15, не больше».
«Если вы думаете, что на этом история закончена, то нет, она продолжается... Я добрался до нужной станции метро. На эскалаторе я встал слева и в тот момент узнал, что люди в этом городе не только едут по эскалатору, чтобы сэкономить время, но еще и бегом поднимаются. А заодно узнал, что они думают о тех, кто никуда не бежит.
В тот момент я почувствовал свою питерскую медлительность и то, что я не особо люблю куда-то спешить. Пользуясь случаем, хочу извиниться перед всеми, кто когда-либо меня ждал. Простите меня, пожалуйста, но вряд ли я перестану так делать. Это все город виноват!»
О «парадных»
Третье: правда ли, что даже облезлый подъезд — всё равно парадная?
«На счет любого подъезда я не уверен, но когда ты сказала “подъезд” — мне немного зарезало слух. Не то, что бы у меня есть какая-то необходимость называть подъезд парадной. Просто я уже так привык. Наверное, я смог бы и отвыкнуть, но проверять мы это, конечно же, не будем!»
О любви к городу
Самый устойчивый стереотип: что петербуржцы считают свой город лучшим на свете. Слава отвечает кратко — и в точку:
«Хочется ответить коротко — да! А если отвечать чуть более развернуто — ДА!!! Я люблю свой город с его дождями и серостью. Я даже придумал сравнение для себя. Питер — он как абьюзивные отношения.
Летом он весь такой из себя прекрасный и теплый. Манит своими набережными и белыми ночами. Люди гуляют и чувствуется свобода. Буквально лучшие отношения, которые с тобой случались. А в ноябре начинаются все эти приколы и депрессивные эпизоды! В любом случае — я люблю свой город, каким бы странным и мистическим он не был!»