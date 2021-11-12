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Сухоруков осудил мужа и отца умирающей Фриске: устроили шоу за миллионы

Опубликовано: 12 ноября 2021 10:31
Сухоруков осудил мужа и отца умирающей Фриске: устроили шоу за миллионы
Сухоруков осудил мужа и отца умирающей Фриске: устроили шоу за миллионы
Legion-Media

Актер признался, что принципиально не занимается благотворительностью

Отпраздновавший недавно 70-летие Виктор Сухоруков дал интервью изданию «МК». В беседе с журналистом актер признался, что, несмотря на то что считает себя состоятельным, никогда не дает денег на благотворительность.

По словам артиста, помощью больным должны заниматься государственные структуры, а не отдельные граждане. К тому же, по словам Виктора, иногда перечисленные большие суммы становятся соблазном для родственников больного человека. «Когда люди вам помогают, — спрашивает Сухоруков, — вы-то сами что творите?»

В качестве примера Сухоруков привел историю Жанны Фриске, чьи родственники теперь судятся за деньги, которые люди перевели на лечение певицы. Жанна умерла, и теперь, по решению суда, ее родители должны вернуть деньги, которые уже считали своими.

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Автор:
Оксана Иванова
Шоу-бизнес
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