Тайна Балтийского света: чем знаменит Толбухинский маяк Ленинградской области

Сам Петр Великий стал создателем этого гиганта.

Если вы любите атмосферу настоящего морского романтизма, то маяки Ленинградской области — просто находка для интересного и красивого путешествия.

Особенное место среди них занимает знаменитый Толбухинский маяк, который действительно можно назвать одним из самых красивых и исторически значимых маяков в регионе.

Почему он так выделяется?

Толбухинский маяк — один из старейших в нашей стране, его история уходит корнями в начало XVIII века, к созданию приложил руку лично Петр I, пишет Петербург Центр.

Именно по его эскизам сначала построили деревянную башню, а уже в 1810 году здание заменили на каменное — крепкое и монументальное.

Маяк стоит недалеко от Кронштадта, на маленьком острове, и долгие годы был важным ориентиром для кораблей, пересекающих Финский залив.

Он видел многое — от морских сражений до кругосветных плаваний, а во время Великой Отечественной войны стал свидетелем тяжелых испытаний.

Толбухинский маяк увенчан уникальным 12-гранным фонарем с 24 серебряными отражателями, которые делают его свет ярким и заметным за многие километры.

Инженеры постоянно совершенствовали его — в XIX веке сюда добавили диоптрический аппарат, а в 1970-х берег вокруг укрепили бетонными плитами, чтобы защитить сооружение от стихии.

Уникальная природа

Это место притягивает не только любителей истории, но и фотографов, поклонников морских пейзажей и просто тех, кто хочет отдохнуть в уединении, слушая шум прибоя и ветер с Балтики.

Остров с маяком окружает удивительная природа — сосны, каменистые берега, свежий морской воздух.

Подняться на сам маяк обычному туристу сложно — доступ сюда ограничен, но даже прогулка вокруг, с видом на этот величественный светоч, оставляет глубокое впечатление.

Другие маяки

Не менее интересны и другие маяки области, которые тоже заслуживают внимания.

Например, Осиновецкий маяк — настоящий символ блокады Ленинграда и "Дороги жизни" на Ладожском озере. Он возывшается на 70 метров и своим светом помогал спасать сотни тысяч жизней.

Сегодня у маяка расположен музей, рассказывающий о героическом прошлом этого места, а вокруг раскинулись живописные яблоневые сады.

Подняться по винтовой лестнице и взглянуть на Ладогу сверху — отличный способ прочувствовать атмосферу судьбоносных событий.

Путешествие по маякам Ленинградской области — это не просто прогулка, а настоящее погружение в историю и атмосферу северных морей и озер.

Если вы хотите уехать от суеты, вдохнуть морской воздух и насладиться необычной архитектурой, обязательно включите в список свой маршрут посещение Толбухинского и Осиновецкого маяков.