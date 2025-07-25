Дом Иды Лидваль: особняк, построенный архитектором для матери — один из шедевров Северного модерна

Среди величественных Зданий Санкт-Петербурга есть те, что обладают особой Историей и неповторимым Обликом. Дом Иды Лидваль на Каменноостровском Проспекте — именно такой.

Территория в начале Каменноостровского Проспекта, где сегодня стоит знаменитый дом, до конца XIX века много раз меняла владельцев.

В конце столетия эти два участка были объединены и куплены Яковом Коксом, а вскоре проданы им в кредит Иде Лидваль — матери будущего великого архитектора Федора Лидваля.

Архитектор Федор Лидваль, который впоследствии по праву будет считаться отцом петербургского модерна и мастером стиля Северный модерн, получил образование и начал свою деятельность.

Именно этот дом на Каменноостровском стал его первой самостоятельной постройкой.

Построить такой значительный и сложный объект для самого близкого человека — матери — было, безусловно, особым заданием, которое архитектор выполнил блестяще.

Ида Лидваль до самой своей смерти в 1915 году жила в квартире № 18 этого дома, а сам Федор Лидваль занимал квартиру № 23 до своей эмиграции в 1918 году.

Шедевр Северного модерна: архитектурные особенности дома

Дом Иды Лидваль — ярчайший пример стиля Северный модерн, который получил распространение в основном в скандинавских странах и отличался использованием натуральных материалов, асимметрией и «природным» декором.

Здание представляет собой комплекс из нескольких корпусов разной этажности, объединенных вокруг парадного двора — курдонера. Отличительной чертой является то, что дом не выходит строго на «красную линию» проспекта, а как бы углублен вглубь квартала.

В отделке фасадов использованы натуральные материалы разнообразной фактуры: цоколь облицован красным гранитом, а верхние этажи — горшечным камнем, керамикой и штукатуркой.

Здание намеренно лишено строгой симметрии, его окна имеют разнообразные, порой причудливые формы — арочные, с наличниками, дополненные эркерами и балконами.

Фасады и интерьеры дома Лидваль буквально изобилуют декоративными элементами, вдохновленными природой: здесь можно увидеть скульптурные изображения сов, зайцев, птиц, ветвей и грибов.

Особое внимание привлекают кованые ограждения балконов и решетка, отделяющая курдонер от проспекта, — на них отчетливо видна буква «L», монограмма по фамилии первых владельцев Lidvall.

Эти детали подчеркивают индивидуальность и принадлежность дома конкретной семье. Парадный въезд оформлен изысканной кованой решеткой на столбах из финского гранита с гранитными пилонами-фонарями.

Внутреннее убранство парадных также было роскошным: там изначально были установлены мраморные и изразцовые камины. Планировка квартир отличалась рациональностью — в комнатах отсутствовали острые или тупые углы.

Жизнь в доме: от элиты до коммуналок и обратно

Когда дом только был построен, он стал одним из самых помпезных доходных домов Петербурга и предназначался для элиты.

Здесь были все необходимые для комфортной жизни того времени удобства: электричество, водяное отопление, централизованные прачечные и гладильные.

Во дворе располагались конюшни и комнаты для обслуживающего персонала — швейцаров и дворников, которые часто выполняли еще и охранные функции.

Среди первых жильцов было много выдающихся людей: ученых, финансистов, деятелей искусств.

Архитектурные достоинства дома были признаны сразу — он получил премию на 1-м конкурсе лучших фасадов Петербурга и вошел в учебники по архитектуре.

После Революции 1917 года дом был, как и многие другие доходные дома, приспособлен под коммунальное жилье. В квартиры заселяли простых людей с окраин города.

Некоторым прежним жильцам разрешили остаться, хотя и пришлось потесниться, других выселяли, зачастую не позволяя забрать даже личные вещи.

В советское время в бывшей квартире Иды Лидваль жил композитор и музыковед Валериан Богданов-Березовский, а в других квартирах обитали известные ученые и деятели искусств.

В здании также размещались различные организации.

Сегодня дом Лидваль вновь является престижным жилым зданием.

Квартиры здесь дорогие, что обусловлено не только центральным расположением и близостью к Метро, но и сохранением многих достоинств исторической постройки: хорошей шумоизоляцией, высокими потолками, просторными и светлыми помещениями.

Число квартир на каждой лестничной площадке невелико, что создает камерную атмосферу.

Наследие дома Лидваль

Дом Иды Лидваль — это больше, чем просто здание. Это символ эпохи модерна в Петербурге, свидетельство таланта Федора Лидваля и памятник истории городской жизни.

Его уникальная архитектура, богатый декор и история превращений отражают судьбу самого города.

Дом Лидваль по-прежнему остается одним из самых красивых и узнаваемых зданий на Каменноостровском проспекте, напоминая о временах, когда архитекторы строили не только здания, но и дома для своих близких, вкладывая в них не только мастерство, но и душу.