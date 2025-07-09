Кариатиды и Атланты — не только на Эрмитаже: где еще встретить титанов петербургской архитектуры?

Мы знаем атлантов, поддерживающих портик Нового Эрмитажа, но они — лишь самые знаменитые представители целого множества скульптурных гигантов и грациозных женщин, украшающих фасады Петербурга.

Петербургская архитектура богата декоративными элементами, и среди них особое место занимают фигуры, выполняющие функцию опор.

Это атланты — мощные мужские фигуры, и кариатиды — изящные женские фигуры, часто одетые в античные одежды.

Хотя самые известные атланты стоят у входа в Новый Эрмитаж, эти скульптурные образы гораздо более распространены в городской застройке и добавляют фасадам зданий величественность и выразительность.

Сила и Грация — кто такие Кариатиды и Атланты?

Традиция использования атлантов и кариатид в архитектуре пришла из Древней Греции. Атланты изображают мифического титана Атласа, осужденного держать на своих плечах небесный свод, или просто сильных мужчин, несущих тяжелую ношу.

Они символизируют силу, мощь, выносливость. Кариатиды, по одной из версий, изображают жриц храма Артемиды, по другой — плененных женщин из города Карии; они символизируют грацию, красоту, поддержку.

В архитектуре они выполняют роль колонн или пилястр, поддерживая балконы, карнизы, эркеры, портики или другие выступающие части зданий.

Город, полный гигантов — где искать Атлантов и Кариатид помимо Эрмитажа?

Атланты и кариатиды в изобилии украшают фасады петербургских доходных домов, построенных в XIX – начале XX века. Этот декоративный прием был очень популярен в стилях неоклассицизма, эклектики и модерна.

Их можно встретить не только в центре, но и в более отдаленных районах, где сохранилась старинная застройка.

Пройдитесь по Миллионной улице (здесь есть не только атланты Эрмитажа), по Литейному проспекту, по улицам Петроградской стороны или Васильевского острова.

Внимательно рассматривайте фасады, особенно над подъездами, под балконами, по углам зданий. Вы увидите атлантов с напряженными лицами, поддерживающих тяжесть верхних этажей, и кариатид с величавым выражением лиц, изящно несущих свою ношу.

Их размер, материал (офтен камень или лепнина), поза и детали одежды могут сильно различаться, отражая стиль и время постройки здания.

Больше, чем декор — смысл и выразительность

Использование атлантов и кариатид несет не только функциональную, но и глубоко символическую нагрузку. Они придают зданию основательность, вес, ощущение монументальности.

Они делают фасад более живым, добавляют ему историю. Выражение их лиц, направление взгляда, поза — все это вносит вклад в общий характер здания, делая его более выразительным и запоминающимся.

Таким образом, Петербург — это город, который поддерживают не только фундаменты и стены, но и целая армия каменных и лепных атлантов и кариатид.

Их можно встретить в самых разных уголках, и каждый такой скульптурный элемент добавляет еще один слой в богатый архитектурный облик Северной столицы.

Откройте для себя этих титанов и грациозных женщин, внимательно рассматривая фасады петербургских домов!