«Подписные издания»: вековая история книжного сердца Петербурга на Литейном

Есть в Петербурге места, где время словно замедляет ход, а воздух пропитан историями — и не только теми, что напечатаны на бумаге. Одно из таких культовых пространств — книжный магазин «Подписные издания» на Литейном проспекте.

Среди шумных проспектов Санкт-Петербурга Литейный занимает особое место.

Здесь, в историческом центре города, расположено здание «Нового пассажа», памятник архитектуры эпохи модерна, построенный в 1913 году по проекту архитектора Н. В. Васильева.

Когда-то эта обширная территория была частью усадьбы знаменитых Шереметевых, и напоминание об их имении – усадебный сад и главный дом дворцового комплекса – сохранилось здесь и сегодня, прямо за пассажем.

«Новый пассаж», также известный как Торговые ряды, был задуман как современное торговое пространство, где на первых этажах размещались небольшие павильоны с отдельными входами.

Особенностью его конструкции была возможность легко менять конфигурацию торговых площадей, что делало его универсальным для различных видов бизнеса.

«Подписные издания»: как появились

Именно в стенах «Нового пассажа» в 1926 году открылись «Подписные издания». Название магазина, которое иногда ошибочно связывают с наличием автографов в каждой книге, на самом деле уходит корнями в историю его работы.

С конца 1950-х годов, когда издательство «Художественная литература» активно выпускало собрания сочинений мировых классиков, магазин предлагал покупателям оформить подписку – возможность заранее оплатить и получать все тома нужного издания по мере их выхода.

Одним из последних таких крупных проектов была «Большая Российская энциклопедия» в 35 томах. Так название «Подписные издания» стало отражением уникальной модели продажи книг, существовавшей здесь в прошлом.

Соседи по пассажу

За свою долгую историю помещения «Нового пассажа» принимали разных арендаторов.

Кроме «Подписных изданий», здесь располагались и другие знаковые места: например, магазин «Академкнига», считавшийся одним из старейших и популярнейших книжных города, библиотека Управления культуры Леноблисполкома, а в советское время даже самый большой в Ленинграде магазин спортивных товаров.

«Подписные издания» сегодня: культурный центр

Сегодня «Подписные издания» — это гораздо больше, чем просто магазин.

Он стал настоящим культурным центром на карте Петербурга. На его просторных полках представлено огромное количество самой разнообразной литературы: от художественной и научно-популярной до альбомов по искусству и детских книг.

Но магазин не ограничивается только продажей: в его залах регулярно проходят лекции, презентации новых изданий, встречи с авторами.

Это живое пространство, где рождаются диалоги о книгах и культуре.

Для удобства посетителей здесь работает уютное кафе, где можно отдохнуть с чашкой кофе и новой книгой.

«Подписные издания» — это место с богатой историей, тесно связанной как с архитектурным обликом Литейного проспекта, так и с книжной культурой города.

Его вековая история, уникальное название и роль современного культурного центра делают его обязательным пунктом для посещения для всех, кто любит Петербург и книги.

Как найти книжное сердце Литейного

Магазин расположен по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, 57. До него удобно дойти пешком от станций метро «Маяковская» или «Гостиный двор» — путь займет около 10 минут.

Рядом с «Новым пассажем» находятся и другие достопримечательности, например, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме или дворец Белосельских-Белозерских.