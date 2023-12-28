Укладка продержится всю ночь: вместо лака нанесите на волосы вот что

Эффект будет в разы лучше.

В новогоднюю ночь особенно важно, чтобы укладка продержалась долго. И поможет в этом вовсе не дорогая профессиональная косметика для волос. Зафиксировать прическу легко с помощью копеечного средства.

Например, в домашних условиях можно сделать солевой спрей. Такие средства отлично текстурируют пряди и повышают стойкость укладки.

Вам понадобятся:

теплая вода — 250 мл,

морская соль — 1 ч. л.,

кокосовое масло — 2 ч. л.,

гель или сок алоэ — 2 ч. л.

Смешайте все компоненты и перелейте их в распылитель. Нанесите средство на волосы, а затем создайте прическу. Этот спрей надежно зафиксирует волосы, и при этом они не будут выглядеть склеенными или неживыми, отмечает портал «Косметиста».

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