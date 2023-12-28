Укладка продержится всю ночь: вместо лака нанесите на волосы вот что

В новогоднюю ночь особенно важно, чтобы укладка продержалась долго. И поможет в этом вовсе не дорогая профессиональная косметика для волос. Зафиксировать прическу легко с помощью копеечного средства.
Например, в домашних условиях можно сделать солевой спрей. Такие средства отлично текстурируют пряди и повышают стойкость укладки.
Вам понадобятся:
- теплая вода — 250 мл,
- морская соль — 1 ч. л.,
- кокосовое масло — 2 ч. л.,
- гель или сок алоэ — 2 ч. л.
Смешайте все компоненты и перелейте их в распылитель. Нанесите средство на волосы, а затем создайте прическу. Этот спрей надежно зафиксирует волосы, и при этом они не будут выглядеть склеенными или неживыми, отмечает портал «Косметиста».
Источник фото: Фотобанк - unsplash.com