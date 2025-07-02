Новые цены на права и номера: что подорожает с осени и почему это коснется каждого водителя

Потратиться придется не только тем, кто только собирается получить права.

С сентября 2025 года российским автовладельцам придется раскошелиться — государство планирует повысить ряд госпошлин, связанных с оформлением водительских прав и регистрацией автомобилей.

Это касается и тех, кто только собирается получить права, и тех, кто уже ездит за рулем.

Что и насколько подорожает?

Водительские права. За получение удостоверения старого образца придется заплатить не 2 тысячи, как сейчас, а целых 4. А права нового поколения с 3 тысяч подорожают до.

То есть цена вырастет в два раза. Аналогично подорожают и международные водительские права — с 1,6 тысячи до 3,2 тысячи рублей, пишет Газета.ру.

Паспорт транспортного средства (ПТС). Получение этого важного документа подорожает с 800 до 1200 рублей, а внесение изменений в ПТС теперь будет стоить 525 рублей вместо 350.

Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Здесь рост еще заметнее: бумажный вариант подорожает с 500 до 1500 рублей, а пластиковый — с 1500 до 4500 рублей.

Государственные номера. За номерные знаки на машину придется платить 3000 рублей вместо 2000, а для прицепов и мотоциклов — 2250 рублей вместо 1500.

Свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности — вырастет с 1500 до 4500 рублей, то есть в три раза.

Разрешение на внесение изменений в конструкцию автомобиля — с 1000 до 3000 рублей.

Документы для перевозки опасных грузов также подорожают: допуск — с 1500 до 2250 рублей, а продление — с 1000 до 1500 рублей.

Транзитные номера: бумажные — с 200 до 300 рублей, металлические — с 1600 до 2400 рублей.

Почему так дорого?

Размеры госпошлин не пересматривались уже много лет. В Минфине объясняют, что рост цен связан с инфляцией и необходимостью компенсировать затраты на изготовление и обслуживание документов и знаков.

Что это значит для водителей?

Если вы планировали получить права или менять документы на машину — готовьтесь платить в два-три раза больше. Особенно ощутимо это ударит по тем, кто оформляет пластиковые свидетельства.

Также стоит помнить, что с апреля 2025 года в России отменили автоматическое продление водительских удостоверений, а штрафы за некоторые нарушения уже выросли.

Как подготовиться?

Планируйте оформление документов заранее, чтобы избежать спешки и лишних затрат.

Рассмотрите возможность оформления документов в электронном виде, если такая опция доступна — иногда это может быть чуть дешевле и удобнее.