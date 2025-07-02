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«Экранам — «нет»: чем занять детей на каникулах, чтобы они не сидели в гаджетах

Опубликовано: 2 июля 2025 09:33
Ребенок, гаджет
«Экранам — «нет»: чем занять детей на каникулах, чтобы они не сидели в гаджетах
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin

Эксперт дал советы, как не превратить отдых ребенка в виртуальную жизнь.

Интернет и гаджеты давно стали неотъемлемой частью жизни современных детей и подростков. Но сколько времени они проводят в сети, чем именно занимаются и как это влияет на их психику и поведение?

Цифры и факты

Сегодня почти все дети в России с раннего возраста активно пользуются интернетом. Уже в 4–5 лет у трети малышей есть собственный смартфон, а к 9–11 годам почти 99% детей выходят в сеть.

Причем треть детей 4–6 лет проводит в интернете до 2 часов в день, а среди детей 11–14 лет почти 40% сидят онлайн от 6 до 8 часов ежедневно.

Это серьезное время, если учесть, что речь идет о детях, у которых еще и школа, и другие дела.

Самые популярные занятия в интернете — мессенджеры, соцсети, видеосервисы и мобильные игры. В общем, всё, что позволяет общаться, развлекаться и получать информацию.

Опасности и риски

С одной стороны, интернет дает детям массу возможностей: учиться, развиваться, общаться. Но с другой — таит в себе и серьезные риски.

Исследования Всемирной организации здравоохранения показывают, что в Европе и Центральной Азии растет число подростков с проблемным использованием соцсетей — сейчас таких около 11%.

Это значит, что они теряют контроль над временем в сети, жертвуют другими делами и страдают от последствий — ухудшается сон, растет тревожность, падает успеваемость.

Как обезопасить ребенка?

Психолог Анна Вакалюк рассказала «Городовому», как сделать так, чтобы виртуальный мир не стал важнее реального для ребенка.

Анна Вакалюк
Анна Вакалюк Психолог

«Утром: экранам — «нет». Первые 1-2 часа после пробуждения — полный запрет гаджетов. Замените это совместным завтраком, короткой прогулкой или чтением на улице. Это задает здоровый тон дню.

Превращайте скуку в двигатель. Когда ребенок говорит «Мне скучно!», не спешите предлагать развлечения. Ответьте: «Отлично! Подумай 10 минут, что можно придумать самому». Дайте шанс родиться самостоятельной идее.

Давайте не задания, а миссии. Вместо абстрактного «погуляй», дайте конкретную цель: «Собери 5 уникальных листочков», «Узнай у соседа его любимый летний фрукт», «Сними короткий ролик про найденного во дворе жука, но сначала подготовь факты о нем», — советует эксперт.

По словам психолога, с ребенком нужно четко договориться: например, 30 минут плавания в бассейне равно 30 минутам игрового времени вечером. Учеба или творчество с гаджетами в этот обмен не входят.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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