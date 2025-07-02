«Экранам — «нет»: чем занять детей на каникулах, чтобы они не сидели в гаджетах

Эксперт дал советы, как не превратить отдых ребенка в виртуальную жизнь.

Интернет и гаджеты давно стали неотъемлемой частью жизни современных детей и подростков. Но сколько времени они проводят в сети, чем именно занимаются и как это влияет на их психику и поведение?

Цифры и факты

Сегодня почти все дети в России с раннего возраста активно пользуются интернетом. Уже в 4–5 лет у трети малышей есть собственный смартфон, а к 9–11 годам почти 99% детей выходят в сеть.

Причем треть детей 4–6 лет проводит в интернете до 2 часов в день, а среди детей 11–14 лет почти 40% сидят онлайн от 6 до 8 часов ежедневно.

Это серьезное время, если учесть, что речь идет о детях, у которых еще и школа, и другие дела.

Самые популярные занятия в интернете — мессенджеры, соцсети, видеосервисы и мобильные игры. В общем, всё, что позволяет общаться, развлекаться и получать информацию.

Опасности и риски

С одной стороны, интернет дает детям массу возможностей: учиться, развиваться, общаться. Но с другой — таит в себе и серьезные риски.

Исследования Всемирной организации здравоохранения показывают, что в Европе и Центральной Азии растет число подростков с проблемным использованием соцсетей — сейчас таких около 11%.

Это значит, что они теряют контроль над временем в сети, жертвуют другими делами и страдают от последствий — ухудшается сон, растет тревожность, падает успеваемость.

Как обезопасить ребенка?

Психолог Анна Вакалюк рассказала «Городовому», как сделать так, чтобы виртуальный мир не стал важнее реального для ребенка.

Анна Вакалюк Психолог «Утром: экранам — «нет». Первые 1-2 часа после пробуждения — полный запрет гаджетов. Замените это совместным завтраком, короткой прогулкой или чтением на улице. Это задает здоровый тон дню. Превращайте скуку в двигатель. Когда ребенок говорит «Мне скучно!», не спешите предлагать развлечения. Ответьте: «Отлично! Подумай 10 минут, что можно придумать самому». Дайте шанс родиться самостоятельной идее. Давайте не задания, а миссии. Вместо абстрактного «погуляй», дайте конкретную цель: «Собери 5 уникальных листочков», «Узнай у соседа его любимый летний фрукт», «Сними короткий ролик про найденного во дворе жука, но сначала подготовь факты о нем», — советует эксперт.

По словам психолога, с ребенком нужно четко договориться: например, 30 минут плавания в бассейне равно 30 минутам игрового времени вечером. Учеба или творчество с гаджетами в этот обмен не входят.