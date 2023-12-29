Умные хозяйки 31 декабря не стоят весь день у плиты: заранее выполняют три действия

Приготовление новогодних блюд отнимает немало времени. Иногда хозяйкам приходится весь день проводить на кухне. Чтобы этого избежать, возьмите на заметку пару хитростей. Просто подготовьте некоторые продукты заранее, чтобы освободить себе праздничный выходной.

За день до Нового года отварите овощи для салатов. Компоненты можно нарезать и разложить по отдельным мискам. Потом их останется только смешать и заправить майонезом.

Если вы планируете готовить рыбу, предварительно ее можно разделать. В итоге останется просто запечь филе или пожарить.

А мясо для горячих блюд стоит предварительно замариновать. На следующий день вы просто поставите его в духовку и уже через час или два получите вкусное блюдо, отмечает портал «Лайфхакер».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com