«Магический» шрам: почему к пальцам на ногах Атлантов тянутся руки туристов

Застывшие стражи Эрмитажа, каменные Атланты не только держат небо, но и хранят тайны. Говорят, в их ногах заключена особая сила: шрам от войны дарует защиту, а прикосновение к пальцам – счастливый брак. Почему петербуржцы и туристы верят в магию гранитных великанов?

Словно стражи, застыли каменные великаны на берегу Невы. 17 февраля 1852 года началась их неусыпная вахта. С тех пор они не просто украшают город, но и стали его молчаливыми хранителями, талисманами, шепчущими о удаче тем, кто знает, куда обратиться.

Говорят, далекие предки петербургских Атлантов украшали древний храм Зевса на Сицилии. Северные братья, выточенные из сурового сердобольского гранита, привезенного с берегов Ладоги, держат на могучих плечах не что иное, как врата в мир высокого искусства – Новый Эрмитаж. Согласитесь, в этом есть что-то символичное?

Тайна шрама, обретшая магию

Война не щадит никого – ни людей, ни камни. Ленинград помнит грохот бомбежек Великой Отечественной. Не избежали ран и каменные Атланты. Один из взрывов оставил шрам на большом пальце правой ноги одного из великанов – пятого, или, по другой версии, второго…

Не важно, какого именно. Важно, что шрам этот решили не замазывать, не скрывать – оставили памятью о страшных днях. И случилось невероятное: рана на камне обрела свою, особенную магию.

Люди потянулись к ней, ища защиты у каменного воина. Поверили, что прикосновение к этому шраму способно отвести беду, защитить от смерти – от бомбы, от пули… Вот так, случайный дефект стал символом надежды.

Прикосновение к удаче

Но не только шрамом славны ноги Атлантов. И целые, неповрежденные пальцы не остаются без внимания петербуржцев и гостей города.

Кто первым пустил слух о том, что брак будет крепким и счастливым, если молодожены в день свадьбы прикоснутся к ногам каменных великанов? Неизвестно.

Но слух этот укоренился, превратился в традицию, и теперь у ног Атлантов не иссякает поток женихов и невест, жаждущих семейного благополучия.

Секрет счастливого пальца

Говорят, секрет счастья скрывается в большом пальце левой ноги второго Атланта, если считать от Марсова поля. Почему именно он считается "счастливым"? Тайна.

Но факт остается фактом – именно его палец отполирован до блеска тысячами прикосновений молодых рук. Есть примета и для будущих родителей: хочешь девочку – держись за левый палец, мальчика – за правый.

Кто знает, может, и правда работает? В любом случае, ступни Атлантов сверкают, отполированные верой и надеждой тех, кто ищет свою удачу в сердце Северной столицы.