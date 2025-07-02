Пляжи Петербурга и Ленобласти: какие водоемы остались в списке безопасных в июле

Роспотребнадзор постоянно проверяет озера города и области, чтобы люди знали, где можно безопасно искупаться.

Лето — это время, когда хочется побыть у воды и отдохнуть на пляже. Но в 2025 году ситуация с качеством воды в местных водоемах оставляет желать лучшего. А погода как будто шепчет, что купаться не нужно.

Однако Роспотребнадзор регулярно проверяет водоемы и напоминает: купаться можно далеко не везде.

Петербург

Если в начале июня ситуация выглядела чуть лучше, то к концу месяца список мест с чистой водой заметно сократился. Сейчас он вновь пополнился, передает Роспотребнадзор.

По последним данным Роспотребнадзора, из 24 проверенных пляжей Петербурга безопасными для купания признаны всего два водоема:

1-е Суздальское озеро (Выборгский район);

Безымянное озеро (Красносельский район).

Ольгинский водоем в Выборгском районе

Ранее в июне к ним еще относили 2-е Суздальское озеро, но сейчас купаться там не рекомендуют.

А что в Ленобласти?

В Ленобласти из 20 проверенных зон отдыха пригодны для купания 5 водоемов, причем большинство в Приозерском районе:

Озеро Мичуринское, пляж, п. Мичуринское

Озеро Отрадное – п. Плодовое

Озеро Петровское, пляж, п. Петровское

Озеро Снетковское – с.п. Ларионовское

Озеро Озерко, г. Лодейное поле, пляж – Лодейнопольский район.

Ранее считалось озеро Ратное, но последние проверки показали ухудшение качества воды.

Почему так мало безопасных пляжей?

Основные причины — загрязнение после дождей, стоки с территории, а также естественный рост бактерий и паразитов в теплой воде.

В этом году июнь выдался дождливым и прохладным, что не только ухудшило качество воды, но и отложило настоящий старт купального сезона.

Роспотребнадзор проводит регулярные проверки, беря пробы воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, и по ним судит о безопасности водоемов.

Чем опасно купание в загрязненной воде?

Купание в водоемах с плохим качеством воды может привести к серьезным проблемам со здоровьем: Это острые кишечные инфекции, энтеровирусные заболевания, вирусный гепатит А, паразитарные болезни.

Особенно опасно случайное заглатывание воды — это может вызвать тяжелое отравление и инфекционные осложнения.

Когда начнется настоящий купальный сезон?

Официально сезон купания в Петербурге длится с 1 июня по 31 августа, но из-за прохладной и дождливой погоды в начале лета реальный старт сезона откладывается на июль.

Синоптики обещают потепление, так что есть надежда, что список безопасных пляжей со временем расширится.