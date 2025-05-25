«Глаза на лоб»: какие товары на голландском рынке поразили российского путешественника

Сколько стоит еда на европейском рынке и почему блогер удивился ценам, но оценил ковры?

Путешественник побывал на рынке в Нидерландах и описал его словами «в России такого нет». Своими наблюдениями он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен». Российский блогер посетил рынок в Нидерландах и поделился своими впечатлениями, отметив как цены, так и особенности ассортимента.

Курс евро и пересчет цен: сколько стоит гастрономическое удовольствие?

«Сейчас курс евро прыгает туда-сюда, поэтому для удобства — предлагаю взять среднее значение 100 рублей за 1 евро. То есть, имея в кармане 100 евро — это тоже самое, что 10 тыс. рублей», — пишет блогер.

Для удобства расчетов блогер предложил принять курс 1 евро = 100 рублей.

Хлеб за 350 рублей и сыр за 8000: ценовой шок на европейском рынке

Россиянин рассказал, что хлеб на рынке в этой стране Европы стоил 3,5 евро (350 рублей), а от цен на сыр «глаза на лоб лезли» — от 80 евро за килограмм (8 тысяч рублей).

«Цена обычных спелых бананов — 3 евро за полкило, то есть 6 евро за килограмм (600 рублей)», — добавил автор.

Целый арбуз — выходит слишком дорого, а если брать четвертинку, то можно сэкономить. Цена за 1 кг арбуза 20 евро — около 2000 рублей.

Путешественник отметил, что на рынке готовили кукурузу, запеченную на углях. Такое лакомство обошлось россиянину в 5 евро (около 500 рублей).

Ковры как в СССР: возвращение в прошлое

Зато, на рынке в Голландии продавалось много ковров — совсем, как было в СССР. Сейчас в России не такой большой спрос на ковры, разве что старшее поколение продолжает покупать их в дом (по старой памяти). А вот в Голландии ковры популярны и по сей день.

И этому есть несколько объяснений. Во-первых, в Голландии достаточно прохладный климат — ковры согревают жилье. Во-вторых, это многонациональная страна, здесь проживает много арабов. Вот они-то ковры любят особенно.

Одежда: доступные цены, но не всегда модный вид

Стильный «пинжак с карманами» — 25 евро, а обычные штаны — 10 евро (можно найти и за 8 евро). Цены на одежду не особенно отличаются.

Как отметил блогер, путешествие на европейский рынок — это возможность оценить разнообразие продуктов, познакомиться с местными традициями и культурой.