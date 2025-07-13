От видеоняни до ипотеки: что готовят в России для семей с детьми

С 1 августа 2024 года в Санкт-Петербурге работает социальная программа — всем семьям, где родился малыш, вручают так называемые «коробки новорожденного».

Это подарок от города, который призван облегчить первые дни жизни ребенка и помочь родителям с необходимыми вещами для ухода за малышом.

Что входит в «коробку новорожденного»?

В наборе — около 12 полезных предметов, которые выбирали с учетом мнения самих мам и врачей.

Что есть в наборе Чем поможет новорожденному Видеоняня Чтобы родители могли следить за малышом, даже если находятся в другой комнате. Увлажнитель воздуха Важная вещь для детской, чтобы воздух не был слишком сухим. Подогреватель детского питания и стерилизатор для бутылочек Удобства для кормления. Ночник с мягким корпусом Чтобы не включать яркий свет ночью. Набор развивающих игрушек и музыкальная интерактивная игрушка Для первых игр и развития. Полотенце-уголок с капюшоном Чтобы удобно завернуть малыша после купания Развивающий коврик и блокнот для ведения дневника кормлений Поможет маме следить за ребенком.

Подгузники и одежду в набор не включили — их быстро расходуют и сложно угадать с размером. Зато все вещи рассчитаны на длительное использование, чтобы помогать ребенку и родителям не один месяц.

Кто может получить подарок и как?

Подарок положен семьям, где ребенок родился 1 августа 2024 года и позже. При этом хотя бы один из родителей должен иметь регистрацию и гражданство России, а также проживать в Петербурге.

Набор выдают бесплатно при регистрации рождения малыша в ЗАГСе или прямо в роддоме. Для получения нужно подать заявление и предъявить паспорт, а иногда — документы о регистрации по месту жительства.

Если родилось двое и больше детей, на каждого положен свой набор. Стоимость одного комплекта — примерно 15 тысяч рублей, и таких наборов хватит всем новорожденным в городе.

Что дальше?

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила распространить такие наборы на все регионы России, пишет КП-Петербург.

Власти планируют собирать отзывы от родителей, чтобы улучшать состав наборов в будущем. Возможно, появятся новые полезные вещи или варианты наборов с разным акцентом.

Также обсуждается идея электронного сертификата, чтобы родители могли сами выбрать, что им нужнее.

В целом, «коробка новорожденного» — это не просто подарок, а реальная помощь, которая делает первые шаги в родительстве чуть легче и приятнее.

Петербург присоединился к числу регионов России, где такие наборы уже стали нормой, и теперь эта практика может распространиться по всей стране.

Не только наборы

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов накануне выступил с более масштабным предложением о поддержке семей с детьми.

Он считает, что при рождении каждого ребенка в семье государство должно списывать часть жилищного кредита.

По его плану, при появлении первого ребенка списывается 25% ипотеки, при втором — 50%, а при третьем — долг полностью аннулируется.

Это, по мнению депутата, может стать мощным стимулом для повышения рождаемости, ведь одной из главных проблем для семей остаётся именно доступное жилье.