От видеоняни до ипотеки: что готовят в России для семей с детьми

С 1 августа 2024 года в Санкт-Петербурге работает социальная программа — всем семьям, где родился малыш, вручают так называемые «коробки новорожденного».
Это подарок от города, который призван облегчить первые дни жизни ребенка и помочь родителям с необходимыми вещами для ухода за малышом.
Что входит в «коробку новорожденного»?
В наборе — около 12 полезных предметов, которые выбирали с учетом мнения самих мам и врачей.
|Что есть в наборе
|Чем поможет новорожденному
|Видеоняня
|Чтобы родители могли следить за малышом, даже если находятся в другой комнате.
|Увлажнитель воздуха
|Важная вещь для детской, чтобы воздух не был слишком сухим.
|Подогреватель детского питания и стерилизатор для бутылочек
|Удобства для кормления.
|Ночник с мягким корпусом
|Чтобы не включать яркий свет ночью.
|Набор развивающих игрушек и музыкальная интерактивная игрушка
|Для первых игр и развития.
|Полотенце-уголок с капюшоном
|Чтобы удобно завернуть малыша после купания
|Развивающий коврик и блокнот для ведения дневника кормлений
|Поможет маме следить за ребенком.
Подгузники и одежду в набор не включили — их быстро расходуют и сложно угадать с размером. Зато все вещи рассчитаны на длительное использование, чтобы помогать ребенку и родителям не один месяц.
Кто может получить подарок и как?
Подарок положен семьям, где ребенок родился 1 августа 2024 года и позже. При этом хотя бы один из родителей должен иметь регистрацию и гражданство России, а также проживать в Петербурге.
Набор выдают бесплатно при регистрации рождения малыша в ЗАГСе или прямо в роддоме. Для получения нужно подать заявление и предъявить паспорт, а иногда — документы о регистрации по месту жительства.
Если родилось двое и больше детей, на каждого положен свой набор. Стоимость одного комплекта — примерно 15 тысяч рублей, и таких наборов хватит всем новорожденным в городе.
Что дальше?
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила распространить такие наборы на все регионы России, пишет КП-Петербург.
Власти планируют собирать отзывы от родителей, чтобы улучшать состав наборов в будущем. Возможно, появятся новые полезные вещи или варианты наборов с разным акцентом.
Также обсуждается идея электронного сертификата, чтобы родители могли сами выбрать, что им нужнее.
В целом, «коробка новорожденного» — это не просто подарок, а реальная помощь, которая делает первые шаги в родительстве чуть легче и приятнее.
Петербург присоединился к числу регионов России, где такие наборы уже стали нормой, и теперь эта практика может распространиться по всей стране.
Не только наборы
Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов накануне выступил с более масштабным предложением о поддержке семей с детьми.
Он считает, что при рождении каждого ребенка в семье государство должно списывать часть жилищного кредита.
По его плану, при появлении первого ребенка списывается 25% ипотеки, при втором — 50%, а при третьем — долг полностью аннулируется.
Это, по мнению депутата, может стать мощным стимулом для повышения рождаемости, ведь одной из главных проблем для семей остаётся именно доступное жилье.