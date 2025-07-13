Покупать ли «элитные» пельмени из «Ермолино»? Проверяем ингредиенты, готовим и дегустируем

Превзойдут ли те, что есть в сетевых магазинах?

Когда нет сил готовить, пельмени кажутся спасением. Быстро, просто, сытно. В этот раз выбор пал на «Ермолино» — сеть, к которой автор изначально относится с недоверием, но которую решила протестировать ради интереса.

Особенно потому, что в линейке нашлись пельмени с громким названием «элитные» и припиской натурале. Казалось бы, звучит многообещающе — а как на деле?

Внутри линейки «натурале» немного вариантов, но цены уже ближе к реальности для качественного продукта: до 458 рублей за килограмм. Для сравнения: пельмени вне этой линейки стоят от 259 до 353 рублей, и в их составе встречаются курица механической обвалки, соевая мука и улучшители теста.

В случае с «элитными» всё куда приятнее: на первом месте — свинина, за ней говядина, лук, специи и вода. Без сои, без механической обвалки, без лишней химии.

Категория «В» и изготовление по ТУ, а не по ГОСТу — не лучший знак, но для массового полуфабриката это, увы, почти норма. Калорийность вполне стандартная: 296 ккал на 100 граммов (8 г белков, 20 г жиров, 25 г углеводов).

Внешне пельмени аккуратные, одинакового размера, без постороннего запаха. Варятся как положено: кипящая вода, 7–10 минут — и можно подавать. Самый заметный плюс — вкус. Начинка сбалансированная по соли и специям, в ней есть пряность, но нет резкой «химозности». Небольшое количество бульона внутри — приятный бонус, особенно если не переварить.

Оценки по вкусу в семье разделились: кому-то показались обычными, кто-то отметил, что вкусные и сочные. Общая оценка — уверенная «четвёрка». Учитывая состав и адекватную цену, можно сказать, что «элитные» пельмени действительно выигрывают на фоне остальных вариантов «Ермолино».

Если ищете полуфабрикат, который не пугает ингредиентами и не разочаровывает при готовке — это вполне достойный вариант.