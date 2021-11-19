Вышел трейлер комедии с Кристиной Асмус «Булки»

В фильме рассказывается о девушке из Подмосковья, которая случайно попадает на Шри-Ланку. Там выясняется, что у нее нет ни денег, ни документов, но есть талант печь булки.

Картину снял режиссер Олег Асадулин. Роли в ней исполнили Кристина Асмус, Борис Дергачев, Арсений Робак, Юлия Топольницкая и другие актеры.

Выход ленты намечен на весну будущего года.