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Вышел трейлер комедии с Кристиной Асмус «Булки»

Опубликовано: 19 ноября 2021 20:07
Вышел трейлер комедии с Кристиной Асмус «Булки»
Вышел трейлер комедии с Кристиной Асмус «Булки»
Источник фото: YouTube

В Сети опубликован трейлер комедии «Булки».

В фильме рассказывается о девушке из Подмосковья, которая случайно попадает на Шри-Ланку. Там выясняется, что у нее нет ни денег, ни документов, но есть талант печь булки.
Картину снял режиссер Олег Асадулин. Роли в ней исполнили Кристина Асмус, Борис Дергачев, Арсений Робак, Юлия Топольницкая и другие актеры.
Выход ленты намечен на весну будущего года.

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Автор:
Камиль Джабраилов
Шоу-бизнес
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