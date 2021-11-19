В фильме рассказывается о девушке из Подмосковья, которая случайно попадает на Шри-Ланку. Там выясняется, что у нее нет ни денег, ни документов, но есть талант печь булки.
Картину снял режиссер Олег Асадулин. Роли в ней исполнили Кристина Асмус, Борис Дергачев, Арсений Робак, Юлия Топольницкая и другие актеры.
Выход ленты намечен на весну будущего года.
Вышел трейлер комедии с Кристиной Асмус «Булки»
Опубликовано: 19 ноября 2021 20:07
В Сети опубликован трейлер комедии «Булки».
В фильме рассказывается о девушке из Подмосковья, которая случайно попадает на Шри-Ланку. Там выясняется, что у нее нет ни денег, ни документов, но есть талант печь булки.
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