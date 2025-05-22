Петербург в осаде: откуда взялись лоси на футбольном поле, кабаны у школы и ежи на пешеходных переходах

Что стоит за странным нашествием диких животных в Петербурге и как это связано с расширением города?

В Петербурге наблюдается странное нашествие диких животных. За последние сутки было зафиксировано сразу несколько встреч. В Петербурге зафиксировано увеличение случаев появления диких животных в городской среде. Разберемся, что происходит и почему дикие животные все чаще появляются в городе.

Лось на футбольном поле: путешествие в Московском районе

В социальных сетях разошлось видео, как лось-путешественник застрял на футбольном поле в Московском районе. Местные жители говорят, что площадка закрыта, и зверь не может выбраться на свободу. К нему на помощь выехали сотрудники экологической службы.

Спасение лосихи в Купчино: помощь Росгвардейцев

Также сохатого заметили во Фрунзенском районе. Как пишет 47news, лося, заблудившегося в Купчино, спасли Росгвардейцы. Сохатого обнаружили в кустарнике. На носилках лосиху увезли из жилого квартала.

Скоро животное отпустят обратно в лес.

Дикий кабан у школы: переполох в Зеленогорске

Дикий кабан устроил переполох у школы в Зеленогорске. Необычный инцидент произошел у школы №45 — на территории учебного заведения заметили дикого кабана, который вел себя агрессивно и даже пытался атаковать человека.

Ежик на пешеходном переходе: соблюдение ПДД даже в дикой природе

А еще петербуржцы сняли ежа, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Горожане отметили сознательность животного, соблюдающего ПДД

Данные случаи подчеркивают необходимость принятия мер по обеспечению безопасности как животных, так и людей. Эксперты полагают, что за причинами такого нашествия стоит расширение городской застройки.