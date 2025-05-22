Городовой / Общество / Клубника с сюрпризом: почему червячки в ягодах — это не страшно, а даже хорошо, и что об этом говорит агроном
Эксклюзив
Последние новости
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
«Я б в депутатки пошла, пусть меня научат»: петербуржцы мечтают о пассивном доходе Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Клубника с сюрпризом: почему червячки в ягодах — это не страшно, а даже хорошо, и что об этом говорит агроном

Опубликовано: 22 мая 2025 16:01
клубника с червяками
Клубника с сюрпризом: почему червячки в ягодах — это не страшно, а даже хорошо, и что об этом говорит агроном
globallookpress/Ilya Moskovets

Агроном развеял миф о вреде клубники с паразитами и рассказал, как отличить безопасную ягоду от опасной?

С одной стороны, различные паразиты в клубнике — это вроде бы нехорошо, грязь. Однако их наличие свидетельствует о том, что ягода не ядовита и ее не обрабатывали огромным количеством химии.

Многие покупатели считают червячков в клубнике признаком некачественного продукта. Однако агроном утверждает обратное.

Химия против червячков: выбор агронома

Об этом в беседе с Life.ru заявил фермер, агроном Вячеслав Хондырев.

«Для того чтобы не было никаких червячков, ягоды и все продукты сельского хозяйства обрабатывают задолго до урожая и во время хранения, перед транспортировкой. Если обрабатывают очень хорошо, если химии реально много — никаких червячков не будет».

Агроном утверждает, что отсутствие червячков в клубнике может свидетельствовать о ее интенсивной обработке химикатами.

Мало химии: червячки — показатель «чистой» клубники

А если червячки есть, то само по себе, конечно, это отвратительно, но, однако же, это говорит о том, что там нет или мало химии.

Тем не менее, если этих червячков много, лучше такую клубнику не покупать.

А если же дома были обнаружены единичные паразиты в ягоде — нужно просто промыть. Они просто портят товарный вид, но не сам товар. Некоторые ягоды, в частности клубнику, мыть сложно, и лучше делать это только проточной водой, советует эксперт.

Новости по теме
Скучаете по финскому качеству? Где в Петербурге в 2025-м можно купить бытовую химию из Суоми Скучаете по финскому качеству? Где в Петербурге в 2025-м можно купить бытовую химию из Суоми 19 мая 2025 20:02
Эндокринолог назвала предельно допустимое количество клубники: есть больше — здоровью вредить Эндокринолог назвала предельно допустимое количество клубники: есть больше — здоровью вредить 31 мая 2025 12:31
Турецкую, кубанскую, дагестанскую: как выбрать сладкую и полезную клубнику Турецкую, кубанскую, дагестанскую: как выбрать сладкую и полезную клубнику 29 мая 2025 10:01
Банан, клубника, арбуз и огурец: один из продуктов не является ягодой (результат вас удивит) Банан, клубника, арбуз и огурец: один из продуктов не является ягодой (результат вас удивит) 25 мая 2025 17:32
Эфирные масла или химия против клещей: что выбрать для надежной защиты от опасных насекомых Эфирные масла или химия против клещей: что выбрать для надежной защиты от опасных насекомых 24 мая 2025 15:16
Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».