Клубника с сюрпризом: почему червячки в ягодах — это не страшно, а даже хорошо, и что об этом говорит агроном

Агроном развеял миф о вреде клубники с паразитами и рассказал, как отличить безопасную ягоду от опасной?

С одной стороны, различные паразиты в клубнике — это вроде бы нехорошо, грязь. Однако их наличие свидетельствует о том, что ягода не ядовита и ее не обрабатывали огромным количеством химии.

Многие покупатели считают червячков в клубнике признаком некачественного продукта. Однако агроном утверждает обратное.

Химия против червячков: выбор агронома

Об этом в беседе с Life.ru заявил фермер, агроном Вячеслав Хондырев.

«Для того чтобы не было никаких червячков, ягоды и все продукты сельского хозяйства обрабатывают задолго до урожая и во время хранения, перед транспортировкой. Если обрабатывают очень хорошо, если химии реально много — никаких червячков не будет».

Агроном утверждает, что отсутствие червячков в клубнике может свидетельствовать о ее интенсивной обработке химикатами.

Мало химии: червячки — показатель «чистой» клубники

А если червячки есть, то само по себе, конечно, это отвратительно, но, однако же, это говорит о том, что там нет или мало химии.

Тем не менее, если этих червячков много, лучше такую клубнику не покупать.

А если же дома были обнаружены единичные паразиты в ягоде — нужно просто промыть. Они просто портят товарный вид, но не сам товар. Некоторые ягоды, в частности клубнику, мыть сложно, и лучше делать это только проточной водой, советует эксперт.