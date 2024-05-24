Жена в наследство: у каких народов России присутствовал этот дикий обычай

Широко известно, что в некоторых мусульманских странах мужчина может брать себе несколько жен. Но вот чтобы супруга передавалась по наследству — о таком не каждый слышал. А меж тем подобный обычай долгое время существовал и в России. Называется он левират.

Что подразумевает

Древняя традиция предполагает, что жена после смерти мужа должна сочетаться браком с его братом. Сперва идет первый по старшинству. Если и второй супруг погибает, то женщина обязана выйти замуж за следующего.

Прежде всего обычай практиковался среди тех народов, в культуре которых было принято уплачивать за невесту калым. Чтобы не тратиться на жену для каждого из сыновей, выкуп платили всего единожды.

Левират у осетин

В Осетии передавали жен по наследству до конца XVII века. Это было обусловлено экономической выгодой. Помимо того, что семья жениха платила всего один калым, обычай также шел в плюс при разделе имущества. Женщине полагалась 1/3 часть от нажитого с мужем имущества. Если она выходила за брата умершего мужа, ее доля оставалась в семье.

Новый глава семьи был обязан относиться ко всем детям одинаково. Насколько это требование соблюдалось, судить сложно.

Источник фото: Legion-Media

Левират у ингушей

Жителей Ингушетии толкали на соблюдение традиции не только экономические причины. Брат умершего мужа женщины мог просто-напросто опасаться, что вдова уйдет к другому родственнику в клане, и тогда семья потеряет прежнее влияние. Зачастую этого хотели и женщины, чтобы не разлучаться с детьми. Все отпрыски в случае ухода жены оставались с семьей отца.

Источник фото: Legion-Media

Левират у чукчей

У чукчей левират сохранялся вплоть до середины XX века. У северного народа обычай несколько модифицирован — женщина могла вступать в интимные отношения с братьями мужа еще при его жизни. Считалось, что при таком раскладе больше вероятность забеременеть. Даже если настоящим отцом ребенка в итоге становился не супруг, именно он себя таковым считал.

В отличие от осетинок, жительницы Чукотки не могли претендовать на наследство в случае гибели мужа. Их самих считали наследством, поскольку когда-то «купили» за калым оленями. Если же женщина все же уходила в другой род, то выкуп за нее получала уже семья первого мужа, говорится на Дзен-канале «Кириллица».

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media