«Опрятность превыше всего»: Смольный взялся за внешний вид петербургских курьеров

С 15 июля 2024 года в Санкт-Петербурге вступают в силу новые правила, регулирующие деятельность курьеров служб доставки.

Изменения касаются не только идентификационных номеров, наносимых на сумки и средства индивидуальной мобильности (СИМ), но и, что вызывает особый интерес, внешнего вида работников.

Заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Михаил Казаков пролил свет на детали нововведений в ходе пресс-конференции.

Опрятность как главный критерий: что подразумевается?

Как пишет «Деловой Петербург», главным требованием к внешнему виду курьеров заявлена опрятность. Михаил Казаков подчеркнул, что «у курьеров должны быть опрятный внешний вид».

При этом он уточнил, что каких-либо жестких требований к стилю, цветовой гамме одежды или каким-либо другим элементам внешнего облика предъявляться не будет. В приоритете — элементарные нормы гигиены и аккуратности.

Какие именно параметры опрятности будут учитываться, пока не уточняется. Вероятно, речь идет об отсутствии грязной или порванной одежды, неопрятной прически и других факторов, которые могут вызывать негативную реакцию у горожан.

Цель нововведений — повысить общее впечатление от работы курьеров и сделать их пребывание в общественных местах более комфортным для окружающих.

От личного опыта к законодательной инициативе: почему это важно?

Решение об ужесточении правил было принято не в последнюю очередь под влиянием жалоб горожан.

Михаил Казаков признался, что и сам стал жертвой неаккуратного вождения курьера на электросамокате на Невском проспекте. Этот случай, как и другие подобные инциденты, подтолкнул власти к принятию более строгих мер контроля.

Согласно данным комитета по транспорту, с начала сезона электросамокатов — с 6 марта — в Петербурге было зафиксировано 17 тысяч нарушений правил дорожного движения на СИМ.

Эта внушительная цифра свидетельствует о необходимости более эффективного регулирования передвижения курьеров и других пользователей СИМ.

Самокатный бум и его последствия: статистика и прогнозы.

Количество электросамокатов в Петербурге продолжает стремительно расти. К концу сезона 2024 года их число достигнет 401,01 тысячи штук, что на 20,6% больше, чем в предыдущем году. В масштабах всей России Петербург занимает лидирующие позиции по популярности аренды электросамокатов, совершая девятую часть всех поездок на этих средствах передвижения.

Увеличение числа СИМ привело к росту количества нарушений правил дорожного движения, а также к увеличению рисков для пешеходов и других участников дорожного движения. В связи с этим ужесточение требований к курьерам и введение дополнительных мер контроля представляются логичным шагом.

Штрафы и контроль: кто будет отвечать за соблюдение правил?

За нарушение новых правил предусмотрены штрафы. Они будут накладываться как на самих курьеров или простых пользователей СИМ, так и на бизнес, который нанимает курьеров.

Важно отметить, что выписывать штрафы будут не сотрудники Госавтоинспекции, а другие представители правоохранительных органов.

Это свидетельствует о том, что власти планируют более комплексный подход к контролю за деятельностью курьеров и пользователей СИМ.

Помимо надзора за внешним видом и соблюдением правил дорожного движения, будут контролироваться и другие аспекты работы, такие как соблюдение трудового законодательства и безопасность перевозок.

В ожидании перемен: какие перспективы?

Новые правила, безусловно, вызовут определенные изменения в работе служб доставки и жизни самих курьеров. Необходимо отметить, что введение дресс-кода — это лишь один из шагов в комплексе мер, направленных на повышение безопасности и комфорта в городе.

В дальнейшем можно ожидать дальнейшего ужесточения правил, касающихся использования СИМ, а также более активного контроля за соблюдением этих правил.

Важно, чтобы эти изменения были направлены не только на наказание нарушителей, но и на создание условий для безопасного и комфортного сосуществования всех участников дорожного движения.