Горящие горы, водопад и каньон: интересные туристические места в турецком Кемере

Кемер — очень уютный небольшой городок, расположенный в Турции. Там есть все для райского отдыха. Кто-то постоянно находится в отеле, не отходя от бассейна, кто-то купается в море, но мы предлагаем другие варианты отдыха. В этом местечке есть такие достопримечательности, от которых вы будете в восторге. Вот топ-3 самых интересных с реальными отзывали туристов.

Олимпос

Это огромный комплекс старинных античных руин, которые сохранились до наших дней. Он был построен аж в III веке до нашей эры. Только представьте, какой пласт истории можно изучить, просто находясь рядом. Если хотите побольше окунуться в мифы и легенды, то заказывайте экскурсию. Стоит она около 30 долларов. Помимо разрушенных зданий вы подниметесь на гору Химера и поужинаете в ущелье Улупынар.

«Я думаю, что даже не стоит раздумывать по поводу этой экскурсии, однозначно красиво и интересно! Единственное, тем у кого повышенное давление надо помнить, что поднимаются на высоту 2365 метров. Еще надо подгадать с погодой, чтобы не было облаков, иначе видимость снизится», — советуют бывалые туристы.

Источник фото: Legion-Media

Горящие камни Химеры

Отдельно можно посетить горящие камни на горе Химера. Вы удивитесь, но пламя бьет прямо из-под земли. Увидеть это невероятное природное явление можно круглый год независимо от погодных условий и температуры воздуха. Чтобы не обжечь ноги и не испортить обувь, ходить нужно по специальной тропе. В последнее время людей там так много, что власти всерьез думают о том, как защитить столь уникальное место.

«Надевайте удобную обувь, так как некоторые камни ногами туристов отполированы до блеска и слегка скользят, что затрудняет подъем. Во время спуска уже темно, так что обязательно возьмите автономный фонарик». «Огни химера — очень необычное зрелище. Вид сверху — однозначно стоит посещения. У кого дети, то лучше не ходите, ребенку будет трудно туда залезть», — предупреждают путешественники.

Источник фото: Legion-Media

Гейнюк Каньон

Удивительно живописное место с водопадами, отвесными скалами и водоемами находится примерно в 10 километрах от Кемера. Если хотите увидеть природу Турции во всей красе, то обязательно берите экскурсию. Точно не пожалеете.

«Входной билет стоит пять долларов (170 лир). Катание на лодке по закрытой части каньона стоит 25 долларов. Мы просто с огромным удовольствием не спеша гуляли. Прошлись по подвесному мосту. Животных не видели, а вот рыбок и черепах достаточно», — сориентировали отдыхающие.

Источник фото: Legion-Media

Теперь вы знаете, что в Кемере можно не только лениво валяться на пляже и плескаться в море рядом с красивыми рыбками. Обязательно по мере возможности изучите сам город и его окрестности, чтобы впечатлений осталось на всю жизнь.

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Источник фото: Legion-Media