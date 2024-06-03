Все наоборот: почему турки боятся падающих звезд и зашивают на себе вещи

Те, кто часто бывает на отдыхе в Турции, наверняка замечали, что местные весьма суеверны. Например, торговцы верят, что сговорчивый первый клиент принесет успешные продажи. Масса примет есть не только в сфере торговли.

Недопитый чай

Турчанки всегда стараются допивать поданный им чай. В противном случае замужняя женщина может овдоветь. Нечто похожее есть и в русской традиции. Прежде считалось, что недоеденный хлеб может стать добычей злых людей. Если они съедят оставленный кусок, могут украсть силу и счастье человека.

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Проход между людьми противоположного пола

Одна и та же примета работает как для мужчин, таки для женщин. Но по-разному. Если девушка пройдет между двумя мужчинами, может остаться бездетной. Если же молодой человек разбил пару подружек, то рискует лишиться своего авторитета или потерять бороду.

Падающая звезда

Наблюдение за падающими звездами для турка — вовсе не повод для радости. Считается, что событие говорит о смерти человека. Поэтому стоит скорбеть, а не загадывать желание.

Полнолуние

В отличие от многих других народов, турки не ассоциируют полнолуние с чем-то пугающим и мистическим. Напротив, местные считают, что оно сулит счастье. Например, ребенка, родившегося при полной Луне, обязательно ждет светлый путь.

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Вой животных

Если животные начинают вести себя беспокойно в темное время суток — жди беды. Это касается коров и собак. А лай пса на Луну связывают с грядущим кровопролитием.

Наступать на ноги

Отдавить друг другу ноги стараются молодожены. Считается, что тот, кто сделает это первым, будет главным в семье.

Чесать ладони

Если в России левую ладонь чешут к деньгам, а правую — к новым знакомствам, в Турции внезапный зуб объясняют иначе. Левая ладонь у них чешется к расходам и большим тратам, а правая — к деньгам.

Источник фото: Legion-Media

Шить на себе

Многие россияне с детства знают, что шить на себе — плохая примета. В Турции же все наоборот. Таким образом можно притянуть удачу.

Источник фото: Legion-Media

Вода в дорогу

Если один из членов семьи покидает дом, ему вслед принято выплескивать стакан воды. Считается, что так уезжающий благополучно доберется до места назначения и быстрее вернется, пишет портал Maxhomeinvest.

Источник фото: Legion-Media