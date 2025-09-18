Забобоны, кокурка, лысто: что имели в виду предки, когда говорили это

Древнерусский язык хранит множество удивительных слов, значение которых сегодня может поставить в тупик. Однако, они могут открыть новые грани жизни и быта наших предков.

«Забобоны» — больше, чем вздор

Слово «забобоны», которое сегодня ассоциируется с бессмысленной болтовней и слухами, на самом деле имело более глубокое значение.

“Бессмысленной болтовней, обсуждением вздорных слухов и откровенных врак”, — именно так можно было бы описать значение слова, которое дожило до словаря Даля.

Интересно, что именно это слово так хочется возродить, адресуя его телевизионным “говорящим головам”.

«Кокурка» — пирожок с секретом

“Вряд ли вы догадаетесь, что такое кокурка, если не знаете это слово с детства”, — интригует автор канала "Русичи".

Корень “кур” намекает на деревенских несушек, и действительно, “кокурками в старину называли… пирожки с яйцами”. Сегодня люди называют их просто, “скучно”, но когда-то они носили такое звучное и емкое имя.

«Лысто» — забытая часть тела

Это древнее славянское слово, сохранившееся в польском языке, но утраченное в русском, означало определенную часть ноги. Чаще всего голень — это основное значение.

Хотя иногда «лысто» могло означать икру, ляжку или бедро.

«Мшела» — неправедное дело

“Что бы вы подумали, если бы кто-то попытался дать вам мшелу?” — задается риторическим вопросом автор.

Оказывается, “гнать надо такого проходимца взашей”, потому что “мшела — это… взятка”.

Слово происходит от древнерусского “мъшєлъ” со значением корысти, и имеет родство со словом “промысел” в значении “добыча”.

«Порный» — мужчина в расцвете сил

Порным можно было бы назвать Карлсона. Ведь именно таких мужчин, “в самом расцвете сил”, на Руси называли «порными», подразумевая, что они “вошли в самую пору своей жизни”.

Это слово также зафиксировано в словаре Даля.