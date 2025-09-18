Львы-стражи из Маньчжурии: как в Петербурге появились ши-цза

Ши-цза, или ши-дза, — мифологические львы-стражи, которые должны охранять входы в храмы и дворцы. Пара этих скульптур была изготовлена в начале XX века в городе Гирине из маньчжурского гранита.
Изначально они предназначались для небольшой кумирни генерала Чана. Но после его внезапной смерти в 1904 году губернатор города решил передать их русскому военному Николаю Гродекову.
Гродеков оплатил перевозку: сначала по железной дороге до Владивостока, затем морем на пароходе "Соперник". В сентябре 1907 года гранитные львы прибыли в Петербург.
Новое украшение Петровской набережной
К этому времени Петровская набережная была недавно реконструирована — её облицевали гранитом в 1901–1903 годах. Здесь и нашли место мифологическим стражам. Архитектор Леонтий Бенуа курировал изготовление постаментов и установку.
Высота каждого льва — 4,5 метра, вес — около 2,5 тонн. На постаментах выбита надпись: "Ши-цза из города Гирина в Маньчжурии перевезена в Санкт-Петербург в 1907 году. Дар генерала от инфантерии Н. И. Гродекова".
Символика и продолжение истории
Ши-цза — это не просто декоративные скульптуры. В китайской традиции они символизируют защиту от злых духов и сохраняют гармонию пространства. Петербургская пара стала первой в городе, а спустя почти сто лет к трёхсотлетию Северной столицы появилась ещё одна — в саду Дружбы на Литейном проспекте.
Вместо эпилога
Сегодня гранитные львы на Петровской набережной смотрят на Неву так же, как более века назад. Их путь из далёкой Маньчжурии стал частью истории Петербурга — города, который умеет вплетать подарки из разных культур в собственный облик.