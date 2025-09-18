«Будьте готовы платить за воздух»: где в Петербурге кормят дорого и невкусно

Экскурсовод раскрывает секреты неудачных мест в городе на Неве.

В Петербурге есть много заведений, где можно недорого и вкусно поесть. Но, как правило, это не распространяется на центр города.

Ольга Антипина, экскурсовод и автор проекта «Архитектура петербургского настроения», поделилась с порталом «Городовой» своим опытом.

Она предупредила туристов о местах в Петербурге, которые лучше избегать, чтобы не разочароваться.

«Перекусить? Только не в этих точках!»

Какие рестораны лучше обходить стороной?

“Кафе с «видом на достопримечательность» часто грешат завышенными ценами и низким качеством”, — отмечает Антипина.

В качестве примера приводится ресторан «Паруса на крыше».

"Если из окна виден Исаакиевский собор, будьте готовы платить за воздух. Чашка капучино за 600 рублей, салат «Царский» из помидоров с луком — не редкость", — предупреждает экскурсовод.

Опасности уличной еды и «рестораны-попсы»

Особое предостережение касается уличной еды у метро.

“А шаверма, которую готовят в палатке, — русская рулетка”.

Также Антипина советует избегать ресторанов-“попсы” с меню на 10 языках, где в названии присутствуют слова «традиционный», «аутентичный» или «царский», а официанты одеты в «народные» костюмы.

“Чаще всего это фабрика по разогреву полуфабрикатов”, — заключает она.

В поисках настоящего Петербурга

“Петербург — город контрастов”, — подчеркивает экскурсовод.

Но чтобы увидеть его истинное лицо, иногда “стоит свернуть с протоптанных троп”. Ольга Антипина уверена:

“Лучшая экскурсия начинается там, где заканчивается маршрут для толпы”.

Этот призыв направлен на то, чтобы туристы глубже погрузились в атмосферу города, открывая для себя не только знаменитые достопримечательности, но и менее раскрученные аутентичные места.