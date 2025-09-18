Материал, который оживает на свету: пудостский камень в архитектуре Петербурга

Новости по теме

Петербург без глянца: как живет Апрашка — заброшенный уголок Петербурга с большой историей

Перейти

Занавес как платье императрицы и голубой бархат на стенах: чем известен Мариинский театр в Петербурге

Перейти

Петербург до Петербурга: битва за Охтинский мыс и сокровища, которые он скрывал

Перейти

Пудостский камень и другие секреты: из чего строили парадный Петербург, помимо гранита и кирпича

Перейти

Где в Петербурге дышится легче: какие районы Санкт-Петербурга самые чистые

Перейти