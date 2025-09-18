Городовой / Город / Материал, который оживает на свету: пудостский камень в архитектуре Петербурга
Материал, который оживает на свету: пудостский камень в архитектуре Петербурга

Опубликовано: 18 сентября 2025 19:43
Пудостский камень
Материал, который оживает на свету: пудостский камень в архитектуре Петербурга
globallookpress/ Maksim Konstantinov

Редкий камень из Гатчинских месторождений подарил городу особый облик.

Пудостский камень — известковый туф (травертин), залежи которого находятся у посёлка Пудость в Гатчинском районе Ленинградской области. Иногда его ошибочно называют известняком или путают с гранитом из города Пудожа в Карелии.

Свойства

Камень лёгкий, пористый, морозостойкий и легко поддаётся обработке. Благодаря особой структуре он меняет оттенки в зависимости от света и погоды: от светло-серого до желтовато-серого. Именно это качество придаёт облицованным им зданиям благородный "старинный" вид.

Кроме декоративного применения, пудостский камень использовали и утилитарно — для выжигания извести и изготовления фильтров для воды.

Петербург из пудостского камня

Этот материал стал важной частью архитектурного облика Петербурга. Из него сделаны:

  • облицовка стен и колонн Казанского собора;
  • скульптуры Ростральных колонн;
  • элементы Здания Биржи;
  • оформление Горного института;
  • скульптура у Кухонного корпуса Елагина дворца.

Судьба каменоломен

Запасы были невелики, и к концу XIX века каменоломни почти исчерпались. Последние крупные работы с использованием пудостского камня пришлись на 1920-е годы — тогда им реставрировали скульптуры Ростральных колонн. Позднее в Пудости добывали в основном щебень, и многое из ценного материала было утрачено.

Сегодня реставраторам приходится искать аналоги по цвету и структуре, чтобы сохранить памятники, в которых использовался этот редкий материал.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
