Материал, который оживает на свету: пудостский камень в архитектуре Петербурга

Пудостский камень — известковый туф (травертин), залежи которого находятся у посёлка Пудость в Гатчинском районе Ленинградской области. Иногда его ошибочно называют известняком или путают с гранитом из города Пудожа в Карелии.
Свойства
Камень лёгкий, пористый, морозостойкий и легко поддаётся обработке. Благодаря особой структуре он меняет оттенки в зависимости от света и погоды: от светло-серого до желтовато-серого. Именно это качество придаёт облицованным им зданиям благородный "старинный" вид.
Кроме декоративного применения, пудостский камень использовали и утилитарно — для выжигания извести и изготовления фильтров для воды.
Петербург из пудостского камня
Этот материал стал важной частью архитектурного облика Петербурга. Из него сделаны:
- облицовка стен и колонн Казанского собора;
- скульптуры Ростральных колонн;
- элементы Здания Биржи;
- оформление Горного института;
- скульптура у Кухонного корпуса Елагина дворца.
Судьба каменоломен
Запасы были невелики, и к концу XIX века каменоломни почти исчерпались. Последние крупные работы с использованием пудостского камня пришлись на 1920-е годы — тогда им реставрировали скульптуры Ростральных колонн. Позднее в Пудости добывали в основном щебень, и многое из ценного материала было утрачено.
Сегодня реставраторам приходится искать аналоги по цвету и структуре, чтобы сохранить памятники, в которых использовался этот редкий материал.