Увидеть судьбу: что сделать в новогоднюю ночь, чтобы узнать будущее

Финалистка «Битвы экстрасенсов» назвала 3 дня в году, когда можно увидеть будущее.

Новогодняя ночь традиционно считается временем особым — моментом, когда границы между реальностью и мистикой истончаются.

Вопрос о том, можно ли заниматься гаданиями в эту волшебную пору, волнует многих, кто ищет не только исполнения желаний, но и ответов о грядущем.

Ясновидящая, финалистка первого сезона «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова делится с порталом «Городовой» своим видением этого сакрального периода.

Небеса открыты: время для пророчеств

По мнению Мироновой, новогодняя ночь обладает уникальной энергетикой, благоприятной для прозрения.

“Что касается новогодних праздников, то считается древнее поверье, небеса открыты, вы можете не просто загадывать желание, но и заглядывать в своё будущее”.

Этот период предоставляет прекрасную возможность не только надеяться на лучшее, но и активно взаимодействовать с судьбой через различные мистические практики.

“То есть есть множество святочных гаданий, которые дают возможность увидеть через пространство свою судьбу, судьбу своих близких”, — утверждает эксперт.

Магия воска и воды: предсказание финансовой удачи

В арсенале новогодних ритуалов, по словам ясновидящей, присутствует множество “волшебных вещей, которые реально можно творить”.

В качестве инструментов могут выступать зеркала, блюдце с водой и воск. Последний является популярным способом предсказать, как сложится наступающий год, особенно в финансовом плане.

“Если очень много капелек из воска покапает на блюдце с водой, то это большое количество мелких денег”.

Более того, форма, которую примет застывший воск, может дать ключ к пониманию общих событий:

“Если большая фигура образуется, то в зависимости от того, какая фигура у вас образуется, можно узнать, что вас ждет в будущем, в 2026 году”.

Ограничения святочных обрядов

Однако важно помнить о временных рамках, которые накладываются на некоторые виды прорицаний. Миронова уточняет, что самые сильные и проверенные временем гадания имеют свой сезон.

“Но такие гадания, как святочные, они проводятся только в определенный период, только с 17 января по 19 января”.

Гадание по теням: увиденное на стене

Даже если время святочных обрядов еще не наступило, можно прибегнуть к другим, не менее интригующим методам. Ясновидящая предлагает технику “гадания по теням”, которая требует темноты и некоторой сноровки.

Необходимо взять плоский поднос и скомкать газету, затем поджечь ее. Выключив свет, следует взять обычную свечку и, поднеся ее к стене, начать медленно вращать поднос с горящей бумагой.

“И на стене, это называется гадание по теням, можно увидеть свою судьбу. Это тоже прекрасный способ волшебных ритуалов и действий, которые помогут вам заглянуть в будущее”.

Кольцо под подушкой: поиск суженого

Для незамужних женщин существует классический ритуал, нацеленный на встречу с будущим супругом. Этот метод требует терпения и веры в силу сна.

“Можно найти суженого ряженого, погадать на колечке. Взять колечко обручальное, либо колечко без камня и сказать: суженый-ряженый, приди ко мне ужинать”.

После нужно положить кольцо под подушку.

“Три дня и три ночи держать под подушкой. Может присниться тот, кто станет вашим суженым”.

Таким образом, новогодняя ночь становится лишь стартовой точкой для целого цикла мистических практик, обещающих раскрыть тайны грядущего года.

