Превращаем желания в реальность: ритуалы, работающие в новогоднюю ночь

Как правильно встретить год трансформаций?

Новогодняя ночь в России традиционно считается временем, когда границы между желаемым и действительным истончаются, предоставляя шанс для магических практик.

Ясновидящая Дарья Миронова, финалистка первого сезона «Битвы экстрасенсов», делится инсайтами о том, какие именно ритуалы имеют наибольшую силу в этот сакральный период.

Энергия добра и магия курантов

По мнению Мироновой, действенность любого ритуала напрямую зависит от его энергетики.

“Все позитивные, добрые, светлые, волшебные ритуалы работают в новогоднюю ночь и во все новогодние праздники”.

Главное — верить в силу посылаемого намерения.

“Прежде всего, мы можем загадывать желания, посылать их в пространство, во Вселенную, и эти желания непременно сбываются”.

Одним из самых простых, но мощных способов является “быстрый” ритуал с шампанским. Ясновидящая рекомендует в беседе с «Городовой»:

“когда бьют 12 раз куранты, быстро записываете свое самое заветное желание, бросаете листочек желания в бокал с шампанским,и выпиваете залпом и съедаете этот листочек”.

Этот акт, по её словам, “трансформирует ваше желание в реальность”.

Цветная магия для конкретных целей

Для тех, кто предпочитает более структурированные подходы, Миронова предлагает использовать силу цвета через алтарные свечи. Выбор цвета напрямую связан с целью, которую необходимо достичь в наступающем году.

Если приоритетом становится финансовое благополучие, то внимание следует уделить зелёной свече.

“Сжигается самое заветное желание, которое может принести вам хороший доход, о котором вы мечтаете, но в реальных масштабах”.

Для привлечения романтических чувств и обретения второй половинки эксперт советует работать с красной свечой.

Особое внимание уделяется предстоящему 2026 году, который ассоциируется с “годом огненной лошади, что несет с собой большое количество трансформации”.

Для защиты в этот период, несущий перемены, необходимо использовать белую алтарную свечу — “это чистка, а защита чёрная”.

Миронова резюмирует:

“То есть всё зависит от намерения, которое вы формируете в новогоднюю ночь”.

Лошадь любит компанию: встречаем год трансформаций

В контексте наступающего года Лошади, важно учитывать её энергетические предпочтения.

“Лошадку ставьте во главе угла, чтобы год красной лошади принес вам хорошую, позитивную, яркую трансформацию”.

При этом крайне важно соблюдать правильную атмосферу празднования.

“И вообще этот Новый год праздновать лучше всего в компании. Весело, радостно. Потому что лошадь любит компанию, это компанийское животное”.

Помимо обрядов с желаниями и свечами, существуют и талисманы, способные зарядить год на удачу.

“И помните, что если мы говорим о волшебных действиях, то тигровый глаз, цитрин, это как бы талисманы года, которые могут принести удачу. Это тоже волшебные действия, которые для вас могут быть заряжены на весь год”, — заключает Миронова, советуя использовать эти камни как дополнительные “волшебные” инструменты.

