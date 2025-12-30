Стоматологический шок: почему лечение зубов рискует подорожать вдвое

Перспектива резкого удорожания стоматологических услуг — тема, вызывающая тревогу у россиян. Аналитики прогнозируют повышение стоимости лечения зубов, которое может достигать 100%.

Чтобы разобраться, стоит ли за этими цифрами реальная угроза для кошельков потребителей, необходимо обратиться к мнению практикующих специалистов.

Вероника Мелехова — стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог и основатель стоматологической клиники — объясняет порталу «Городовой», почему единого ценника в этой сфере просто не существует.

Ценовой разброс: от 30% до 100% удорожания

По прогнозам экспертов, стоимость услуг может вырасти значительно — от 30-40% до, как утверждают некоторые аналитики, 100%. Однако Вероника Мелехова предупреждает, что оперировать единой средней ценой некорректно.

“Мы не можем сейчас сказать среднюю стоимость лечения или цену. Это будет как средняя температура по больнице”.

Различия в ценообразовании колоссальны и зависят от географического положения, уровня клиники и используемых технологий.

“Понятно, что в Москве и Питере цены отличаются. В Питере дешевле, чем в Москве. В регионах еще дешевле”.

Технологии против рутины: разница в лечении пульпита

Главный фактор, формирующий разницу в стоимости даже за одну и ту же процедуру, — это используемое оборудование и методология. К примеру, лечение пульпита — одну из базовых процедур.

“Кто-то работает исключительно ручными инструментами, которые копейки стоят в закупке, а кто-то работает ротационными машинными инструментами”.

И даже внутри категории ротационных инструментов наблюдается существенный разброс в цене — это касается как самих инструментов, так и дорогостоящих моторов, необходимых для их работы.

Профессиональная гигиена: миллионные аппараты против бюджетных аналогов

Резкий контраст в ценообразовании особенно виден при сравнении стоимости профессиональной гигиены полости рта. Клиники, ориентированные на премиальный сегмент, инвестируют в высокотехнологичное оборудование.

“Кто-то, как мы, проводит на аппарате Prophylaxis MASTER, который стоит под полтора миллиона. И порошок одна баночка стоит порядка 5000 рублей, которого хватает на несколько пациентов”.

В противоположном лагере, в сегменте экономии, можно встретить совершенно иные подходы.

“А кто-то чистит китайскими Handy наконечниками, которые стоят 5000 рублей, и засыпает туда агрессивный технодентовский порошок за 700 рублей”.

Такой разрыв в закупочной стоимости расходных материалов неизбежно отражается на конечном счете для клиента. В результате, “стоимость гигиены в экономии, и в премиуме будет абсолютно разная”.

Конкретные примеры ценового поля

Чтобы проиллюстрировать этот разброс, Вероника Мелехова приводит примеры реальных прайсов.

“Можно найти гигиену за 5 тысяч рублей на окраине Москвы, то есть в муниципальном районе, а можно найти в премиальной клинике за 25 тысяч рублей”.

В ее клинике стоимость гигиены для постоянных пациентов составляет 13 200 рублей, а для первичных — 17 600 рублей. Лечение кариеса с анестезией обходится в 17 600 плюс 1100 рублей за анестезию.

“В бюджетных клиниках можно найти и за 5000 рублей, где кариес полечат, а есть клиники, которые лечат кариес за 50 [тысяч] в той же Москве”.

Очевидно, что повышение тарифов коснется разных сегментов по-разному — одни клиники скорректируют и без того высокие цены, другие же будут вынуждены компенсировать возросшие издержки, чтобы сохранить качество оборудования.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.