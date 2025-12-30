Городовой / Город / Заморозила будущих детей и пропала: петербургский центр потребовал через суд оплатить «алименты»
Заморозила будущих детей и пропала: петербургский центр потребовал через суд оплатить «алименты»

Опубликовано: 30 декабря 2025 12:30
 Проверено редакцией
Городовой ру

Петербургский медицинский центр обратился с финансовыми требованиями к женщине, хранившей у них репродуктивный материал.

Петербургский медицинский центр предъявил женщине требование оплатить почти 21 тысячу рублей за хранение сданных ею эмбрионов и спермы. Учреждение обратилось в суд, поскольку клиентка перестала выходить на связь после передачи биоматериала.

Руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщила, что мировой судья рассмотрел иск национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова к гражданке по поводу оплаты услуг.

В декабре прошлого года между женщиной и клиникой был заключён договор на проведение платных процедур по криохранению биологических материалов. Услуга оценивалась в 10,8 тысячи рублей, и оплата предоставляла право пользоваться хранением до 20 марта 2024 года.

Позднее клиентка прекратила выходить на связь, и по предположениям сотрудников могла покинуть Россию и вернуться в Узбекистан.

Несмотря на отсутствие возможностей связаться с клиенткой, центр продолжал держать на хранении переданные материалы. Представители учреждения обратились в суд с требованием взыскать сумму за дополнительные месяцы хранения, а также оплатить государственную пошлину.

Общая сумма финансовых требований составила 20,9 тысячи рублей, из которых 16,9 тысячи — плата за хранение, 4 тысячи — расходы на госпошлину.

Суд встал на сторону медицинского учреждения и удовлетворил иск.

Автор:
Юлия Аликова
Город
