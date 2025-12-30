Непредвиденный поворот: чем обернётся для водителей привычная парковка во время снегопада

Адвокат Михаил Салкин из московской коллегии адвокатов рассказал о последствиях для водителей, чьи автомобили препятствуют работе техники, очищающей снег.
Он объяснил, что не во всех случаях владелец рискует попасть под административное наказание или лишиться машины. Ключевым моментом является соблюдение правил дорожного движения при парковке, сообщает Life.ru.
Салкин отметил:
«Если автомобиль припаркован в соответствии с действующими правилами, дорожными знаками и разметкой, никаких негативных последствий для владельца не наступает — даже если машина объективно мешает уборке снега».
При необходимости допускаться эвакуация машины, но только в рамках данного участка и без дополнительной платы для владельца.
Однако ситуация меняется, если транспортное средство припарковано с нарушением: под знаком запрета, в местах временных ограничений или там, где предусмотрена эвакуация.
В таких случаях владелец получит наказание в виде штрафа, его автомобиль отправят на специализированную стоянку, а расходы на транспортировку и хранение машины придётся оплатить самостоятельно.
