Килька втридорога? Чем анчоусы лучше нашей петербуржской мини-сельди

Ищете анчоусы для салата «Цезарь», но в магазине глаза разбегаются между шпротами, килькой и странными консервами в масле? Давайте расставим точки над i. Анчоус — это не просто мелкая рыбка, а кулинарное оружие с характером.

Что это такое?

Представьте себе маленькую серебристую рыбу с вытянутым телом и огромным ртом — это он. Не путать с килькой! Килька — из семейства сельдевых, анчоус — из другого «клана» (Engraulidae). Но главное — вкус. У анчоуса тот самый мощный солено-пикантный удар «умами», который преображает соусы и пасту. Килька же нежнее, часто с копчеными нотками.

Чем заменить, если их нет?

Идеальной замены нет — его вкус уникален. Но в крайнем случае можно использовать: