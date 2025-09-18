«Боюсь спросить, что там за особые условия труда у него»: почему зарплата чиновника из Ленобласти вызвала недоумение и петербуржцев

Накануне телеграм-канал Лиса Basilio поделился решением совета депутатов Кузьмоловского городского поселения, которое сразу вызвало бурные обсуждения в соцсетях и мессенджерах.

Согласно документу, доходы главы поселения Юрия Спицына выросли до внушительных 645 тысяч рублей в месяц.

Базовый оклад, составляющий 129 099 рублей, умножается сразу на несколько коэффициентов — надбавка за особые условия службы 200% и ежемесячное поощрение тоже 200%.

Итог оказался на порядок выше обычных ожиданий.

Как формируется зарплата

В решении также указано право на материальную помощь — не более трех окладов, что в денежном эквиваленте достигает 387 тысяч рублей, выплачиваемых единовременно.

Этот бонус кажется особенно уместным на фоне последних новостей — с конца июня Юрий Спицын является подозреваемым в деле о получении взятки. Очевидно, что такие выплаты могут облегчить финансовое положение его семьи.

Снятая 47news видеозапись заседания дает возможность увидеть, как депутаты принимали столь щедрое решение.

Интересно, что значительная часть обсуждения не касалась размера выплат, а скорее технических вопросов, например, почему повышение было назначено с 1 июня, а заседание состоялось только 19-го.

Объяснение свелось к формальностям — бухгалтерия и финансовые периоды.

Диалог, который говорит больше слов

Депутат Семен Полюбов попытался выяснить детали расчета — спросил про форму оклада и ее основание. Однако бухгалтер растерялась и не смогла четко объяснить.

Итогом стало заявление о необходимости индексировать зарплату, как о стандартной процедуре. Это прозвучало, словно по инерции, не вызывая доверия у наблюдателей.

Отзвуки в обществе

Реакция петербуржцев оказалась разнородной. Одни с недоверием обсуждают «особые условия» труда главы, намекая на несправедливость такой щедрости, другие — с иронией критикуют высокие надбавки и при этом недорогие муниципальные бюджеты.

"А еще говорят что муниципальные бюджеты слишком маленькие", — недоумевают горожане.

"Какой богатый край, однако".

"Боюсь спросить,что там за особые условия труда у него в Кузьмолово".

"Зарплата 129000 нормальная. С какой стати надбавка 200%? Он в шахте что ли трудится?"

Есть и те, кто утверждает, что зарплата для руководителя в 129 тысяч рублей — вполне обычное дело, особенно учитывая уровень цен и масштаб обязанностей.

"С учетом уровня цен, это абсолютно нормальная зарплата. Особенно для начальника".

"Вы бы приехали в наше Кузьмолово еще 5-7 лет назад и сейчас. Сейчас там аллеи, парки, скамейки, освещенные дороги, детские площадки, тротуары и ремонт доступная среда для колясок. А раньше были разбитые дороги недострои и разруха. Нормальная зп для нормального руководителя".

Итог на сейчас

Сейчас Кузьмоловское городское поселение переживает сложный момент — моральные и финансовые вопросы власть и общество выясняют в тандеме.

Сам факт внушительных выплат к главе на фоне уголовного дела настораживает, а сам механизм сумм и надбавок порождает вопросы о прозрачности муниципального управления.