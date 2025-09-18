Улицы-пробки, музеи-подделки: куда не пойдет гулять петербургский экскурсовод

Петербургу нет равных в своем музейном богатстве, дворцовом великолепии и историческом наследии, притягивая бесчисленные толпы туристов.

Но в этом океане культурных жемчужин, к сожалению, можно наткнуться и на блестящие, но пустые подделки.

Экскурсовод Ольга Антипина, автор проекта «Архитектура петербургского настроения», поделилась с порталом «Городовой» своим взглядом на город, указывая на места, куда туристам, возможно, не стоит отправляться, чтобы не столкнуться с разочарованием.

“Улицы-пробки” и опасные тротуары

“Гулять? Только не здесь!”, — начинает Ольга Антипина.

Она перечислила места, где туристам не стоит бывать.

“Улицы-«пробки» для пешеходов — Невский проспект, Лиговский проспект в районе площади Восстания”, — предостерегает гид.

По ее словам, там царит “вечный хаос: пробки, толпы, шум”. Также проблемы возникают с тротуарами в центре города, которые часто оказываются “очень узкими”.

"Особенно хорошо это чувствуется, когда в сантиметре от тебя проносится самокат. Зимой, особенно когда наступает оттепель, стараешься избегать узких пешеходных зон в центре. Потому что приходится пробираться сквозь лед, лужи и сосульки".

“Музеи-подделки” на Невском

Особое внимание уделяется местам, которые маскируются под музеи.

“Во многих туристических городах, и Петербург не исключение, есть места, маскирующиеся под музеи, такие как Зеркальный лабиринт, Дом вверх дном, музей шоколада, музей восковых фигур”, — перечисляет Антипина.

Она подчеркивает, что, несмотря на расположение этих заведений на Невском проспекте, “петербургского в них мало”, и они часто разочаровывают туристов.

"Туристы все чаще попадают в "ловушки" разрекламированных, но пустых заведений. Где ждет разочарование вместо восторга, а сувениры превращаются в "мусор с наценкой".

Разочарование в “Истории России”

Антипина также выражает свое разочарование музеем “Россия — моя история”.

“Музей больше похожий на учебник истории, задумывался с акцентом на интерактивность, которая свелась здесь к экранам с текстами”, — говорит она.

Это, по мнению экскурсовода, делает посещение не столь увлекательным, как могло бы быть, особенно для туристов, ищущих глубокое погружение в историю.