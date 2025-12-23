Внутри гранитной крепости: как советские инженеры построили город, способный пережить апокалипсис

Существовал в советское время “затерянный мир”, который не имел официального названия на картах. Его адрес — «Магадан-11» — был дезинформацией, ведь до самого Магадана лежали тысячи километров суровой тундры.
Жители называли свой дом Гудым — это была история об автономном, закрытом поселении, спрятанном в глубине гранитной горы.
“Золотая клетка” посреди вечной мерзлоты
Гудым представлял собой настоящий оазис, “золотую клетку” посреди снежной пустыни. Пока остальная страна сталкивалась с дефицитом, в этом миниатюрном коммунистическом раю царило изобилие.
Представьте картину: на улице трещит мороз, а столбик термометра показывает минус 50, но в местном магазине на прилавках лежат свежие ананасы, доставленные специальным рейсом.
Местные дамы щеголяли в модных шубах, а квартиры были обставлены чешским хрусталем и японской техникой.
Удивительно, но зарплаты позволяли жителям приобретать автомобиль «Волга», хотя практическая польза от этой покупки была нулевая — дорог в тундре не существовало. Машины “просто стояли в гаражах, как символ статуса”.
Дети получали лучшее образование от лучших учителей, а аромат свежеиспеченного хлеба из собственной пекарни старожилы вспоминают до сих пор. Это была “Маленькая Москва”, закрытая от посторонних глаз.
Подземный город-крепость: инженерия против стихии
Но у этого рая была и оборотная сторона — его истинная сущность скрывалась на десятки метров под землей. Смысл существования Гудыма был заключен в его подземном комплексе.
Инженеры совершили невозможное: они прорубили скалу насквозь, создав внутри горы полностью автономный город-крепость.
Главный тоннель, спроектированный подковой — хитрая инженерная уловка — достигает почти километра в длину. Внутри этой гранитной крепости обеспечивалась полная независимость от внешних условий.
Мощные дизельные электростанции, сопоставимые по размерам с корабельными двигателями, обеспечивали свет и тепло. Имелись запасы продовольствия и воды, достаточные для трехлетней полной изоляции.
Железная дорога в сердце горы
Масштаб сооружения поражает воображение даже сегодня, когда от былого величия остались лишь ржавчина и эхо. Внутри горы была проложена собственная железная дорога — узкоколейка.
По ней бесшумно скользили электрические вагонетки, перевозившие самое ценное, что тогда имела страна. Сегодня одна из таких вагонеток стоит в тупике, “как забытая игрушка великана”.
Когда исследователи попытались сдвинуть ее, “колеса скрипнули и покатились”, доказывая, что этот металл, созданный для вечности, до сих пор сохранил свою прочность.
Врата между мирами
Самое сильное впечатление производит вход в подземный мир. Это не обычная дверь, а “циклопическое сооружение весом в 40 тонн!”. Каждая из двух створок имела метровый слой металла, служа надежной преградой.
Эти ворота являлись границей между двумя мирами: хрупким внешним миром тундры и абсолютной защищенностью подземного бункера. Местные жители уверяли, что “эти двери невозможно распилить, они переживут пирамиды”.
На толстом металле до сих пор можно различить грозную надпись: «СТОЙ!».
В 2002 году люди покинули Гудым навсегда. Вывозить имущество с “края света” оказалось слишком затратно. Город просто “выключили, как лампочку”, оставив мебель, книги и даже пианино в музыкальной школе.
В 2018 году жилые постройки на поверхности были снесены.
Покидая Гудым по старой дороге, ведущей в никуда, остается ощущение, что это место справедливо называют “Порталом” — порталом в эпоху, когда люди могли буквально свернуть горы ради создания утопии в вечной мерзлоте.
