Внутри гранитной крепости: как советские инженеры построили город, способный пережить апокалипсис
Внутри гранитной крепости: как советские инженеры построили город, способный пережить апокалипсис

Опубликовано: 23 декабря 2025 17:30
Люди, ананасы
Внутри гранитной крепости: как советские инженеры построили город, способный пережить апокалипсис
Городовой ру

Как тундра поглотила город-крепость.

Существовал в советское время “затерянный мир”, который не имел официального названия на картах. Его адрес — «Магадан-11» — был дезинформацией, ведь до самого Магадана лежали тысячи километров суровой тундры.

Жители называли свой дом Гудым — это была история об автономном, закрытом поселении, спрятанном в глубине гранитной горы.

“Золотая клетка” посреди вечной мерзлоты

Гудым представлял собой настоящий оазис, “золотую клетку” посреди снежной пустыни. Пока остальная страна сталкивалась с дефицитом, в этом миниатюрном коммунистическом раю царило изобилие.

Представьте картину: на улице трещит мороз, а столбик термометра показывает минус 50, но в местном магазине на прилавках лежат свежие ананасы, доставленные специальным рейсом.

Местные дамы щеголяли в модных шубах, а квартиры были обставлены чешским хрусталем и японской техникой.

Удивительно, но зарплаты позволяли жителям приобретать автомобиль «Волга», хотя практическая польза от этой покупки была нулевая — дорог в тундре не существовало. Машины “просто стояли в гаражах, как символ статуса”.

Дети получали лучшее образование от лучших учителей, а аромат свежеиспеченного хлеба из собственной пекарни старожилы вспоминают до сих пор. Это была “Маленькая Москва”, закрытая от посторонних глаз.

Подземный город-крепость: инженерия против стихии

Но у этого рая была и оборотная сторона — его истинная сущность скрывалась на десятки метров под землей. Смысл существования Гудыма был заключен в его подземном комплексе.

Инженеры совершили невозможное: они прорубили скалу насквозь, создав внутри горы полностью автономный город-крепость.

Главный тоннель, спроектированный подковой — хитрая инженерная уловка — достигает почти километра в длину. Внутри этой гранитной крепости обеспечивалась полная независимость от внешних условий.

Мощные дизельные электростанции, сопоставимые по размерам с корабельными двигателями, обеспечивали свет и тепло. Имелись запасы продовольствия и воды, достаточные для трехлетней полной изоляции.

Железная дорога в сердце горы

Масштаб сооружения поражает воображение даже сегодня, когда от былого величия остались лишь ржавчина и эхо. Внутри горы была проложена собственная железная дорога — узкоколейка.

По ней бесшумно скользили электрические вагонетки, перевозившие самое ценное, что тогда имела страна. Сегодня одна из таких вагонеток стоит в тупике, “как забытая игрушка великана”.

Когда исследователи попытались сдвинуть ее, “колеса скрипнули и покатились”, доказывая, что этот металл, созданный для вечности, до сих пор сохранил свою прочность.

Врата между мирами

Самое сильное впечатление производит вход в подземный мир. Это не обычная дверь, а “циклопическое сооружение весом в 40 тонн!”. Каждая из двух створок имела метровый слой металла, служа надежной преградой.

Эти ворота являлись границей между двумя мирами: хрупким внешним миром тундры и абсолютной защищенностью подземного бункера. Местные жители уверяли, что “эти двери невозможно распилить, они переживут пирамиды”.

На толстом металле до сих пор можно различить грозную надпись: «СТОЙ!».

В 2002 году люди покинули Гудым навсегда. Вывозить имущество с “края света” оказалось слишком затратно. Город просто “выключили, как лампочку”, оставив мебель, книги и даже пианино в музыкальной школе.

В 2018 году жилые постройки на поверхности были снесены.

Покидая Гудым по старой дороге, ведущей в никуда, остается ощущение, что это место справедливо называют “Порталом” — порталом в эпоху, когда люди могли буквально свернуть горы ради создания утопии в вечной мерзлоте.

Ксения Пронина
