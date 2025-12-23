Городовой / Учеба / Львы, грифоны, титаны: язык скульптуры в ампирном Петербурге первой половины XIX века?
Львы, грифоны, титаны: язык скульптуры в ампирном Петербурге первой половины XIX века?

Опубликовано: 23 декабря 2025 17:04
Скульптура в петербургском ампире — это не украшение, а публичный текст, высеченный в бронзе и камне.

Скульптура была самым доступным и понятным массам языком пропаганды, превращавшим город в открытую книгу мифов, аллегорий и символов власти.

Группа 1: Фантастические стражи (грифоны, сфинксы, львы)

Эти существа выполняли утилитарную и мистическую роль.

  • Львы у дворцов и на пристанях — стражи покоя и власти (дом Лобанова-Ростовского, спуск у Адмиралтейства).
  • Грифоны Банковского моста — не просто опоры, а мифические хранители золота Ассигнационного банка.
  • Египетские сфинксы — символы мудрости и связи с древнейшими цивилизациями.

Они создавали атмосферу загадочности, «приподнимали» город над обыденностью, наполняя его историями, которые можно было рассказывать прохожим. Они стали неофициальными символами районов.

Группа 2: Антично-аллегорический код (боги, титаны, кони)

Это язык для посвящённых.

  • Колесница Аполлона на Александринском театре прямо указывала: здесь храм искусства.
  • Афина на Публичной библиотеке — символ мудрости. Скульптуры у Горного института («Похищение Прозерпины», «Геракл, побеждающий Антея») аллегорически рассказывали о покорении земных недр.
  • Кони Клодта на Аничковом мосту — самая философская группа: аллегория покорения природы человеком, рассказанная в четырёх актах.

Чтобы понять эти образы, нужна была образованность, знание мифов. Это был тест на принадлежность к культурному слою.

Группа 3: Имперско-геральдические послания (орлы, горельефы)

Это прямая пропаганда.

  • Двуглавые орлы на оградах (Аничков дворец) — знак императорской собственности.
  • Колонны Славы на Конногвардейском бульваре — напоминание о военных союзах (прусский подарок).
  • Горельеф «Заведение флота в России» на Адмиралтействе — целая картина в камне: Нептун вручает трезубец Петру I, а Россия с рогом изобилия благословляет дело.

Это был учебник истории и политологии для неграмотных.

Прогулка от Банковского моста к Адмиралтейству и далее к Аничкову мосту — это готовый маршрут для «чтения» этого трёхъязычного скульптурного текста, где каждый житель, в зависимости от своего образования, мог прочитать свой уровень смысла: от сказки про крылатых зверей до философского трактата о власти и прогрессе.

Автор:
Лариса Никонова
