Львы, грифоны, титаны: язык скульптуры в ампирном Петербурге первой половины XIX века?

Скульптура была самым доступным и понятным массам языком пропаганды, превращавшим город в открытую книгу мифов, аллегорий и символов власти.
Группа 1: Фантастические стражи (грифоны, сфинксы, львы)
Эти существа выполняли утилитарную и мистическую роль.
- Львы у дворцов и на пристанях — стражи покоя и власти (дом Лобанова-Ростовского, спуск у Адмиралтейства).
- Грифоны Банковского моста — не просто опоры, а мифические хранители золота Ассигнационного банка.
- Египетские сфинксы — символы мудрости и связи с древнейшими цивилизациями.
Они создавали атмосферу загадочности, «приподнимали» город над обыденностью, наполняя его историями, которые можно было рассказывать прохожим. Они стали неофициальными символами районов.
Группа 2: Антично-аллегорический код (боги, титаны, кони)
Это язык для посвящённых.
- Колесница Аполлона на Александринском театре прямо указывала: здесь храм искусства.
- Афина на Публичной библиотеке — символ мудрости. Скульптуры у Горного института («Похищение Прозерпины», «Геракл, побеждающий Антея») аллегорически рассказывали о покорении земных недр.
- Кони Клодта на Аничковом мосту — самая философская группа: аллегория покорения природы человеком, рассказанная в четырёх актах.
Чтобы понять эти образы, нужна была образованность, знание мифов. Это был тест на принадлежность к культурному слою.
Группа 3: Имперско-геральдические послания (орлы, горельефы)
Это прямая пропаганда.
- Двуглавые орлы на оградах (Аничков дворец) — знак императорской собственности.
- Колонны Славы на Конногвардейском бульваре — напоминание о военных союзах (прусский подарок).
- Горельеф «Заведение флота в России» на Адмиралтействе — целая картина в камне: Нептун вручает трезубец Петру I, а Россия с рогом изобилия благословляет дело.
Это был учебник истории и политологии для неграмотных.
Прогулка от Банковского моста к Адмиралтейству и далее к Аничкову мосту — это готовый маршрут для «чтения» этого трёхъязычного скульптурного текста, где каждый житель, в зависимости от своего образования, мог прочитать свой уровень смысла: от сказки про крылатых зверей до философского трактата о власти и прогрессе.