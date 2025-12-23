Зима близко: ваши пластиковые окна дуют через самую неожиданную щель - утепляемся правильно

Пластиковые окна сквозят, а коммунальные службы только разводят руками? Не торопитесь заклеивать их скотчем и ругать установщиков. Чаще всего проблема решается за полчаса с помощью простого шестигранника. Проверьте эти точки — и, возможно, уже завтра в квартире станет заметно теплее.
Вот что нужно сделать по порядку:
-
Проверьте и отрегулируйте прижим створки. На торце окна найдите «эксцентрики» (цапфы) — овальные или круглые выступы. Поверните их шестигранником так, чтобы метка (риска или точка) смотрела в сторону уплотнителя. Это включит зимний режим, и створка плотнее прижмется к раме.
-
Осмотрите уплотнитель. Черная резинка по периметру со временем дубеет и трескается. Если видите повреждения — её нужно заменить. Аккуратно подденьте старый уплотнитель, очистите паз и вставьте новый, купленный в строймагазине.
-
Отрегулируйте петли, если створка провисла. Ключом-шестигранником найдите регулировочный винт на нижней петле. Поворот по часовой стрелке приподнимет створку, устранив провисание.
-
Уберите сквозняк из-под подоконника. Часто мостик холода — монтажная пена, которая со временем разрушается. Аккуратно снимите откосы и заполните пустоты новой пеной, а щели загерметизируйте силиконом.
-
Не забудьте про наружные откосы. Если с улицы видна потрескавшаяся пена или щели, их нужно заделать фасадной штукатуркой или герметиком. Это главная защита от промерзания.
Важно: сначала найдите источник сквозняка с помощью зажженной свечи. А уже потом беритесь за инструмент. Часто бывает, что достаточно лишь повернуть пару эксцентриков.