Город с душой: почему Чаплыгин называют «апельсиновой крепостью»

Это далеко не туристический центр, но удивительно уютный и атмосферный город с богатой историей, связанной с важными фигурами в Российской империи.

В Липецкой области есть небольшой уютный город с богатой историей и интересными памятниками. Это Чаплыгин, население которого около 11 тысяч человек.

Несмотря на спокойствие и непритязательность, здесь сохранилось много старинных домов и уникальных музеев.

А еще — памятник, посвященный загадочной «Русской Железной маске».

От апельсиновой крепости до Чаплыгина

История города началась в 1638 году с созданием оборонительной линии — Белгородской засечной черты. Но настоящая слава пришла с XVIII веком и Петром I.

Именно император заложил крепость с необычным названием Ораниенбург — «апельсиновый город», пишет historical-baggage.ru.

Это название показалось слишком сложным для русского уха, и его со временем сократили до Раненбурга.

Позже крепость получила нового хозяина — князя Александра Меншикова, близкого друга Петра Великого. Он построил рядом мужской монастырь, который называется Петропавловской пустынью.

Крепость давно ушла в историю, но остатки рвов и насыпей сохранились и сегодня входят в городской парк.

В 1948 году Раненбург переименовали в Чаплыгин — в честь выдающегося ученого, родившегося здесь. Железнодорожную станцию оставили с историческим названием.

Русская «Железная маска» и ссылки

Память о сложной истории города связана с судьбой малолетнего императора Иоанна VI. Он был заточен здесь и умер в ссылке.

В центре Чаплыгина в 2016 году установили памятник именно ему — единственный в России посвященный «Русской Железной маске», пишет чаплыгин-культура.рф.

Интересно, что князь Меншиков, при Петре II попавший в опалу, тоже начинал ссыльный путь именно из Раненбурга.

Современники чтят Меншикова, и в 2013 году в городском парке появился памятник — два всадника: Петр I и Александр Меншиков.

Старина и музеи города

Главное старинное здание города — дом Меншикова. Вплоть до 2004 года это были почти руины, но его восстановили и сделали там краеведческий музей, пишет petersmonuments.ru.

В Чаплыгине много музеев, и они очень разные. Есть музей кукол, где собраны экспонаты всех эпох, в том числе и советской.

Музей купеческого быта показывает жизнь торговцев XIX века — город наполнен их домами и лавками. Есть здесь и музеи славы, и истории России.

Центр города почти полностью дореволюционный — сохранились торговые ряды, особняки купцов, духовой училище и даже дом «со скульптурами».

Главный храм и парки

Самым заметным символом Чаплыгина считается Троицкий собор. Его высокая колокольня видна издалека, и она выходит далеко за пределы невысокой застройки города.

Проектировал собор архитектор Николай Воронихин, племянник знаменитого петербургского зодчего. Всего в городе пять храмов, среди которых есть два во имя Николая Чудотворца.

Чаплыгин — город для прогулок. Помимо городского парка, здесь есть Нижний парк у озера с пляжем. Скверы, фонтаны, аккуратные клумбы — все ухожено и приятно.