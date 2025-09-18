Городовой / Город / Матисов мост: при чём здесь финский рыбак-отшельник, а не французский художник?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Матисов мост: при чём здесь финский рыбак-отшельник, а не французский художник?

Опубликовано: 18 сентября 2025 18:43
Матисов мост
Матисов мост: при чём здесь финский рыбак-отшельник, а не французский художник?
Городовой ру

Мост носил разные имена, пока не увековечил имя финского мельника.

Матисов мост соединяет берега реки Пряжки у истока Мойки, связывая Матисов и Коломенский острова. Первоначальное название — Сухарный мост, встречалось с 1808 года из-за расположенных тут сухарных провиантских магазинов.

От острова к мосту

К 1820 году переправа получила имя Матисовский мост, по Матисову острову, на который она ведёт. Уже в 1828 году закрепился современный краткий вариант — Матисов мост.

Остров назван по имени мельника

Матисов остров получил своё название благодаря финскому мельнику Матису, жившему здесь в начале XVIII века.

По одной из версий, он получил остров от Петра I как награду за предупреждение о приближении шведов в период Северной войны. Название острова перешло на мост.

Что сохранено сегодня

Сейчас Матисов мост — металлический арочный мост через Пряжку в Адмиралтейском районе. Он является объектом культурного наследия местного значения. Современное строение построено в 2000 году; предыдущие мосты здесь существовали аж с 1737 года!

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».