Матисов мост: при чём здесь финский рыбак-отшельник, а не французский художник?

Матисов мост соединяет берега реки Пряжки у истока Мойки, связывая Матисов и Коломенский острова. Первоначальное название — Сухарный мост, встречалось с 1808 года из-за расположенных тут сухарных провиантских магазинов.
От острова к мосту
К 1820 году переправа получила имя Матисовский мост, по Матисову острову, на который она ведёт. Уже в 1828 году закрепился современный краткий вариант — Матисов мост.
Остров назван по имени мельника
Матисов остров получил своё название благодаря финскому мельнику Матису, жившему здесь в начале XVIII века.
По одной из версий, он получил остров от Петра I как награду за предупреждение о приближении шведов в период Северной войны. Название острова перешло на мост.
Что сохранено сегодня
Сейчас Матисов мост — металлический арочный мост через Пряжку в Адмиралтейском районе. Он является объектом культурного наследия местного значения. Современное строение построено в 2000 году; предыдущие мосты здесь существовали аж с 1737 года!