«Цена, как в ГУМе»: что продают в петербургском дисконте по сумасшедшим ценам

Дисконт, о котором знают не все.

«Невская порцелиновая мануфактура», основанная еще в 1744 году, заложила традиции русского фарфора — уникальные изделия создавались здесь веками под пристальным вниманием мастеров.

В наше время наследие продолжается в Императорском фарфоровом заводе, а при нем существует особый магазин, где можно приобрести фарфор по сниженным ценам.

Он расположен на улице Бабушкина 38 (в данный момент закрыт на ремонт) — совсем неподалеку от метро Ломоносовская, в тихом одноэтажном здании, неприметном, если не знать, что внутри — настоящая сокровищница для любителей изящной посуды.

Что можно найти на полках

В витринах магазина — образы классики и современности.

Здесь продаются изделия из прошлогодних коллекций, а также фарфор с незначительными дефектами — небольшими погрешностями формы, пятнышками или непрокрасами, из-за которых стоимость падает, но качество остается высоким.

Ассортимент разнообразен — сервизы «Замоскворечье», «Северная Аврора», «California», детские наборы посуды, пасхальные яйца и причудливые фигурки, напоминающие цирк, — все это манит глаз и дарит возможность приобщиться к традициям русского фарфора.

Отдельное внимание заслуживают коллекции с автографом знаменитого путешественника Федора Конюхова — он лично расписал несколько сервизов.

Современные и классические узоры соседствуют в этом магазине: элегантный сервиз «Календа» с рождественскими мотивами, строгий «Скарлетт» с геометрическим рисунком и легендарный «Кобальтовая сетка», ставший символом Императорского завода с детства узнаваемый во всем мире.

Как пишет канал "Счастлива по собственному желанию", эта синяя сеточка была создана художницей Анной Яцкевич в 1944 году и до сих пор остается визитной карточкой петербургского фарфора.

Недостатки и особенности продажи

Несмотря на богатство выбора, не все довольны ценовой политикой. Ранее здесь можно было найти настоящие «бракованные» экземпляры по приятным ценам, сегодня же магазин все больше напоминает стандартный бутик с высокими наценками.

"Раньше в этом магазинчике продавался брак (не брак — одно название: то линия кривовато выведена, то лишняя точка нарисована и пр)... цены были сносные.. а теперь из него сделали такой же как дорогостоящий магазин, как и при заводе.. Очень жаль..."

Некоторые горожане отмечают, что значительная часть продукции привезена из Китая и продается под именем ЛФЗ, что вызывает вопросы у покупателей, привыкших к советскому качеству.

Отзывы варьируются — кто-то с горечью вспоминает прежние скидки и относительный доступ, а кто-то, напротив, не жалеет средств ради удовольствия пить из тончайшего фарфора, который просвечивает на свету.

"Очень люблю. Пить из тончайшего фарфора который просвечивает одно удовольствие. За удовольствие нужно платить", — пишут горожане.

По мнению многих, ценники в магазине сопоставимы с большими торговыми центрами Москвы, что не всегда оправдано.

"Цена в этом магазине "Дисконт" точно такая же, как в Москве в ГУМе".

"Раньше да, можно было купить недорогую посуду с небольшими дефектами без позолоты, теперь же цены настолько высокие, что больше туда не езжу. Проще купить фарфор на Удельном рынке. Настоящий, Советский".

Тем не менее, для тех, кто ценит историю и отделку изделий, этот магазин остается местом, где можно подобрать что-то особенное.

Где сейчас искать магазин?

Товары аккуратно размещены в застекленных витринах, что позволяет удобно рассмотреть сервизы и фарфоровые фигурки со всех сторон.

С недавних пор магазин на Бабушкина закрыт на ремонте. Сейчас его открыли по адресу: переулок Нестерова, 9. Работает магазин ежедневно.