Хватит «тюленить» у бассейна: обязательно гляньте в Хургаде эти достопримечательности

Египет почему-то многие туристы выбирают, чтобы понежиться у бассейна, сходить на пляж при отеле и набить живот на шведском столе. Но есть в Хургаде интересные места, куда точно нужно заглянуть. Не ленитесь и отправляйтесь в город. Вы точно будет довольны, что совершили это маленькое путешествие.

Музей археологии

Если вы хотите изучить историю страны не только листая странички в Интернете, а вживую, то отправляйтесь в местный археологический музей. Там собрано около двух тысяч редких артефактов, которые точно не оставят никого равнодушным. Вы сможете пройтись по нескольким залам, начиная от доисторического Египта, до курорта наших дней.

Аквариум

Изучать подводный мир Египта можно не только погружаясь с аквалангом к коралловому рифу. В Хургаде есть Большой аквариум, который считается крупнейшим на Дальнем Востоке. Аквариум был открыт в 1989 году и стал настоящей гордостью города. Увидеть там можно 300 видов рыб и других морских обитателей. За вход придется заплатить 28 евро. Работает заведение каждый день с 10 утра и до 10 вечера.

Источник фото: Legion-Media

Марина

В Хургаде есть яхтенная марина и она является одной из достопримечательностей этого города. Сделать шикарные фотографии сможет любой желающий совершенно бесплатно. Вам нужно будет только нарядиться и успеть поймать закат. На оранжевом небе снимки с роскошными яхтами особенно привлекательны.

Туристические маршруты

В Хургаде есть так называемые туристические маршруты, протяженностью около 10 километров. Следуя точкам на карте или разметке на асфальте вы можете посетить уникальные местные кафе, купить сувениры на память или сделать селфи в красивом месте. Все уже выверено до мельчайших подробностей. Конечно, цена в заведениях может быть дороже, поэтому не ленитесь сойти с маршрута, чтобы увидеть что-то новое.

Источник фото: Legion-Media

Остров Гифтун

Если не хотите гулять по душному городу, отправляйтесь на остров Гифтун. Его видно практически из любой точки Хургады. Туда регулярно ходят туристические катера, поездка занимает около полутора часов. Там нет ничего, кроме чистейшего песка нежного кремового цвета, нескольких кафе и благоустроенных мест для отдыха. Его еще называют райским из-за невероятных пейзажей. Стоимость билета туда и обратно на человека составляет около 18 евро.

Источник фото: Legion-Media