Просрочка на полках: почему россияне продолжают сталкиваться с небезопасными продуктами
Просрочка на полках: почему россияне продолжают сталкиваться с небезопасными продуктами

Опубликовано: 18 сентября 2025 17:03
просрочка
globallookpress/Alexander Legky

Роспотребнадзор готовит поправки в КоАП, которые ужесточат штрафы для нарушителей.

Ежемесячно выявляется более 18 тысяч нарушителей, продающих просроченные товары.

И количество таких нарушений растет.

Причины

Как пишут «Известия», в апреле 2025 года запрет на реализацию просрочки нарушили 4165 юридических лиц и 13 972 индивидуальных предпринимателя. С 20 июля по 20 августа эти цифры выросли до 4790 юрлиц и 14 997 ИП.

Общественники считают, что предприниматели пользуются мораторием на проверки.

Новые штрафы

Роспотребнадзор подготовил законопроект, который предусматривает введение штрафов для продавцов просроченной продукции. Они будут начисляться автоматически.

Бизнес же считает инициативу слишком жесткой.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
