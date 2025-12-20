Почему связь глохнет: Путин объяснил, зачем вводят ограничения

В ходе общения с гражданами в прямом эфире президент России Владимир Путин разъяснил причины введения ограничений на использование мобильной связи.
Он подчеркнул, что такие меры связаны с необходимостью повысить безопасность и свести к минимуму опасность атак беспилотников.
Путин отметил, что это объективная реальность на сегодняшний день. Он также рассказал о двух возможных подходах к решению данной задачи.
Президент указал:
«Первое — это переходить на отечественное программное обеспечение и на наше так называемое "железо". Потому что ведь многие сервисы продолжают работать»
— сказал он.
Также он назвал второй вариант:
«И второе, можно использовать и возможности иностранных производителей, которые работают здесь, но надо договариваться с ними тогда о том, чтобы они эти сервисы переводили на территорию Российской Федерации»,
— добавил президент России.
Он подчеркнул, что в любом случае потребуется дальнейшая работа как в одном, так и в другом направлении. Путин подвёл итог, заявив, что и переход на отечественные разработки, и сотрудничество с зарубежными компаниями — это задачи, над которыми следует трудиться.
Напомним, всего за время рассмотрения поступило более 2,7 миллиона обращений. Обсуждаемые вопросы охватывали широкий круг тем.
