Почему связь глохнет: Путин объяснил, зачем вводят ограничения

Опубликовано: 20 декабря 2025 04:00
Global Look Press / Ruslan Yarotsky / URA.RU

Президент видит два возможных варианта для разрешения сложившейся ситуации.

В ходе общения с гражданами в прямом эфире президент России Владимир Путин разъяснил причины введения ограничений на использование мобильной связи.

Он подчеркнул, что такие меры связаны с необходимостью повысить безопасность и свести к минимуму опасность атак беспилотников.

Путин отметил, что это объективная реальность на сегодняшний день. Он также рассказал о двух возможных подходах к решению данной задачи.

Президент указал:

«Первое — это переходить на отечественное программное обеспечение и на наше так называемое "железо". Потому что ведь многие сервисы продолжают работать»

— сказал он.

Также он назвал второй вариант:

«И второе, можно использовать и возможности иностранных производителей, которые работают здесь, но надо договариваться с ними тогда о том, чтобы они эти сервисы переводили на территорию Российской Федерации»,

— добавил президент России.

Он подчеркнул, что в любом случае потребуется дальнейшая работа как в одном, так и в другом направлении. Путин подвёл итог, заявив, что и переход на отечественные разработки, и сотрудничество с зарубежными компаниями — это задачи, над которыми следует трудиться.

Напомним, всего за время рассмотрения поступило более 2,7 миллиона обращений. Обсуждаемые вопросы охватывали широкий круг тем.

Автор:
Юлия Аликова
Город
