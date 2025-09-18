Почему Таврический сад — больше, чем просто зелёный уголок Петербурга

Таврический сад появился в конце XVIII века как часть ансамбля дворца князя Потёмкина. Садовник Уильям Гульд создал его по тогда ещё новому для Петербурга принципу пейзажного парка.
Первый пейзажный парк Петербурга
В отличие от строгих регулярных планировок того времени, сад задумывался как "природный пейзаж". Пруды, рощи и островки создавали романтическую атмосферу, из-за чего сад быстро стал любимым местом прогулок горожан.
Беседка и пристань Кулибина
В саду устроены два пруда с островами, соединённые берегом мостами — один из которых, построенный Иваном Кулибиным в 1793 году, стал частью лодочной станции и беседки. Это придавало саду технический шарм и превращало прогулки по нему в особенно живописное событие.
Оранжерея Таврического сада
В 1888–1889 годах здесь построили "Лечебную оранжерею", напоминавшую стеклянные павильоны Кью-Гарденс в Лондоне. В 1930-е её перенесли в Ботанический сад, а на её месте установили Пальмовую оранжерею из Царского Села, созданную архитектором Александром Бахом в 1900 году.
Позднее оранжерея стала популярной киносъёмочной площадкой: здесь сняли более 25 фильмов, включая "Шерлока Холмса", "Господина оформителя" и "Мушкетёров 20 лет спустя".
На страницах книг
Таврический сад оказался и в детской классике. В "Мойдодыре" Корнея Чуковского именно сюда убегает мальчик от бешеной мочалки и встречает Крокодила, проглотившего её "словно галку".
Сегодня
21 гектар зелёных аллей и прудов в самом центре города — одно из любимых мест прогулок петербуржцев. Сад продолжает жить в привычном ритме: старые деревья хранят историю, а детские площадки и дорожки наполняют пространство голосами новых поколений.