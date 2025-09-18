Городовой / Город / Почему Таврический сад — больше, чем просто зелёный уголок Петербурга
Почему Таврический сад — больше, чем просто зелёный уголок Петербурга

Опубликовано: 18 сентября 2025 16:43
Таврический сад
Почему Таврический сад — больше, чем просто зелёный уголок Петербурга
Здесь появились первые пейзажные аллеи Петербурга и редкая оранжерея.

Таврический сад появился в конце XVIII века как часть ансамбля дворца князя Потёмкина. Садовник Уильям Гульд создал его по тогда ещё новому для Петербурга принципу пейзажного парка.

Первый пейзажный парк Петербурга

В отличие от строгих регулярных планировок того времени, сад задумывался как "природный пейзаж". Пруды, рощи и островки создавали романтическую атмосферу, из-за чего сад быстро стал любимым местом прогулок горожан.

Беседка и пристань Кулибина

В саду устроены два пруда с островами, соединённые берегом мостами — один из которых, построенный Иваном Кулибиным в 1793 году, стал частью лодочной станции и беседки. Это придавало саду технический шарм и превращало прогулки по нему в особенно живописное событие.

Оранжерея Таврического сада

В 1888–1889 годах здесь построили "Лечебную оранжерею", напоминавшую стеклянные павильоны Кью-Гарденс в Лондоне. В 1930-е её перенесли в Ботанический сад, а на её месте установили Пальмовую оранжерею из Царского Села, созданную архитектором Александром Бахом в 1900 году.

Позднее оранжерея стала популярной киносъёмочной площадкой: здесь сняли более 25 фильмов, включая "Шерлока Холмса", "Господина оформителя" и "Мушкетёров 20 лет спустя".

На страницах книг

Таврический сад оказался и в детской классике. В "Мойдодыре" Корнея Чуковского именно сюда убегает мальчик от бешеной мочалки и встречает Крокодила, проглотившего её "словно галку".

Сегодня

21 гектар зелёных аллей и прудов в самом центре города — одно из любимых мест прогулок петербуржцев. Сад продолжает жить в привычном ритме: старые деревья хранят историю, а детские площадки и дорожки наполняют пространство голосами новых поколений.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
