Не по протоколу: студент университета МЧС в Петербурге сделал предложение прямо на профсоревнованиях

Опубликовано: 5 ноября 2025 03:00
В Санкт-Петербурге стартовали соревнования «Вертикальный вызов», приуроченные к памяти генерала армии Евгения Зиничева.

В Петербурге, во время девятого ежегодного турнира «Вертикальный вызов», который приурочили ко Дню народного единства, случилось запоминающееся событие: студент пятого курса университета ГПС МЧС России Андрей Покладок в финале соревнований сделал предложение Дарье Лобановой, сообщает 78.ru.

Для самой Дарьи этот день стал сразу двойным праздником. Помимо помолвки, она впервые решила принять участие в состязаниях. На глазах у друзей, коллег и многочисленных гостей молодая женщина ответила согласием.

Соревнования традиционно посвящены памяти армейского генерала Евгения Зиничева. В нынешнем году, 4 ноября, мероприятие состоялось в девятый раз.

Каждый участник поднимался на 39 этажей, преодолев 145 метров с полной экипировкой.

Ранее один из пассажиров поезда «Сапсан» также решился на необычный шаг: он предложил руку и сердце проводнице прямо во время поездки.

Автор:
Юлия Аликова
Город
