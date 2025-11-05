Не по протоколу: студент университета МЧС в Петербурге сделал предложение прямо на профсоревнованиях

В Петербурге, во время девятого ежегодного турнира «Вертикальный вызов», который приурочили ко Дню народного единства, случилось запоминающееся событие: студент пятого курса университета ГПС МЧС России Андрей Покладок в финале соревнований сделал предложение Дарье Лобановой, сообщает 78.ru.
Для самой Дарьи этот день стал сразу двойным праздником. Помимо помолвки, она впервые решила принять участие в состязаниях. На глазах у друзей, коллег и многочисленных гостей молодая женщина ответила согласием.
Соревнования традиционно посвящены памяти армейского генерала Евгения Зиничева. В нынешнем году, 4 ноября, мероприятие состоялось в девятый раз.
Каждый участник поднимался на 39 этажей, преодолев 145 метров с полной экипировкой.
Ранее один из пассажиров поезда «Сапсан» также решился на необычный шаг: он предложил руку и сердце проводнице прямо во время поездки.